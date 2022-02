El presidente de la central sindical de Uruguay chocó alcoholizado contra dos autos estacionados

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, chocó alcoholizado la tarde de este viernes en la rambla de Punta Carretas, y declaró en la Seccional Policial 5ta. Su espirometría fue positiva, con 1,53 gramos de alcohol en sangre, informó Telemundo (canal 12) y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.

Ocurrió mientras conducía su auto sobre la avenida Bulevar Artigas casi García Cortinas. El dirigente sindical chocó contra dos vehículos que estaban estacionados, y fue detenido por la policía.

Abdala pidió disculpas y explicó que había ingerido alcohol este jueves. "Ayer tomé algunas cosas y dormí poco. Me levanté a trabajar a las cinco de la mañana y bueno, se ve que eso quedó ahí. Pero yo me hago cargo", dijo, en diálogo con Telenoche (canal 4).

Brasil: por criticar a Bolsonaro, un Diputada fue amenazada con ser violada y asesinada



Al ser consultado sobre las tareas comunitarias, respondió que hará "lo que sea". "Yo siempre hago trabajo comunitario, soy un militante obrero", señaló.

Además, Abdala explicó que durmió "dos horas" por "algunas dificultades personales". "Mañana hablamos. Por suerte, lo más lindo es que no hubo daños humanos y me haré cargo de todo (...) Por suerte fueron daños materiales. Y más adelante hablaremos (de) lo que pasó, yo me hago cargo. Pido disculpas".

Tener 1,5 de alcohol en sangre supone un "estado de embriaguez importante", según la Guía Nacional de Conducción. Los reflejos se ven alterados y la reacción se vuelve lenta e imprecisa. "La concentración visual se deteriora y mantener la atención se dificulta en extremo", indica el texto.

El caso se remitirá al Tribunal de Faltas para que determine las penas correspondientes. En Uruguay se aplican medidas sustitutivas de trabajo comunitario, que pueden disponerse en un mínimo de siete días y un máximo de 30. Deberá ser de forma diaria y durante ocho horas, en las condiciones que establezca la autoridad.

Variante Ómicron: el sábado comienza la vacunación obligatoria contra el Covid en Austria



Además, se le quitará la libreta de conducir por determinado tiempo, dependiendo de las veces que fue sancionada la persona y de la cantidad de alcohol en sangre. Una vez cumplida la suspensión, los conductores deberán realizar un examen psicofísico que evaluará su aptitud y actitud.

Los efectos del alcohol dependen de diversos factores, como tipo de bebida ingerida, rapidez de la ingesta, estado de repleción del aparato digestivo, tipo de alimento ingerido, peso de la persona, cantidad de grasa corporal, sexo, edad, estado del hígado, presencia de afecciones médicas, sensibilidad personal de cada uno a los efectos del alcohol, entre otros.

Las alteraciones psicofísicas producidas por el consumo de alcohol tienen como consecuencia accidentes de tránsito graves.