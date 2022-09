El Papa Francisco habló de su posible renuncia y deslizó un nombre para su sucesor

" A la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el año que viene, el Papa va a ir. O va Francisco o va Juan XXIV, pero va el Papa ", dijo el Papa Francisco en una nueva entrevista, quien hace un tiempo deslizó la idea de renunciar a su cargo debido a sus problemas de salud.

"No ahora. Cuando sienta que el Señor me lo pide, sí", dijo en una entrevista con CNN Portugal sobre su posible dimisión.

La periodista Maria Joao Avillez le dijo que todos esperaban que quien participara en la jornada que reúne a miles de jóvenes católicos fuera el papa Francisco y él respondió: "Que sea lo que Dios quiera".

No es la primera vez que el pontífice de 86 años hace comentarios sobre una posible renuncia. "No es una catástrofe cambiar de Papa, no es un tabú", había dicho semanas atrás.

La novedad es que ahora deslizó el nombre de Juan XXIV como su inexistente sucesor, lo que demuestra que Francisco está planeando cuidadosamente el antes y el después de su renuncia.

"tolerancia cero" con los abusos sexuales





En la entrevista el papa Francisco reafirmó que la Iglesia Católica debe tratar los casos de agresiones sexuales con una política de "tolerancia cero" y calificó los abusos sexuales como una "monstruosidad".