El discurso del rey Carlos III: respaldo para Camila y el guiño para Harry y Meghan

El rey Carlos III emitió su primer discurso como Soberano del Reino Unido y rindió homenaje a su madre Isabel II, quien falleció ayer tras más de 70 años como monarca, la más longeva de la historia de la Nación. En un mensaje que fue bien recibido por la audiencia británica, anunció que su hijo Guillermo será el nuevo príncipe de Gales y expreso su "amor por el Príncipe Harry y Meghan".

"Tuvo una vida bien vivida; una promesa con el destino cumplida y lamento profundamente por su fallecimiento. Renuevo esa promesa de servicio de por vida que a todos ustedes hoy", marcó en mención de su madre en la transmisión televisiva.

Murió la reina Isabel II, EN VIVO | En su primer discurso como rey, Carlos III aseguró que servirá a su país con lealtad, respeto y amor



Murió la Reina Isabel II: qué pasará con los billetes, pasaportes y hasta el himno del Reino Unido



El Rey rindió homenaje a la memoria de Isabel II y honró "su vida de servicio". "Sé que su muerte trae una gran tristeza a muchos de ustedes. Y comparto esa sensación de pérdida sin medida con todos ustedes", dijo.

Además, hizo mención al uso de la tradición que hizo la entonces reina, en medio de la incertidumbre acerca del mantenimiento del sistema de gobierno parlamentario en diversos países que integran el Commonwealth: "Nuestros valores han permanecido, y deben permanecer, constantes".

Una persona mira el discurso del nuevo rey, Carlos III. (Reuters/Lee Smith)

El Rey habló también de la duración de su propio reinado y se comprometió a defender sus valores "al igual que la Reina misma lo hizo con una devoción tan inquebrantable, ahora yo también me comprometo solemnemente durante todo el tiempo restante que Dios me conceda".

EL NOMBRAMIENTO A GUILLERMO Y CATALINA COMO PRÍNCIPES DE GALES

En otro segmento de su discurso, el nuevo soberano otorgó los títulos de príncipe y princesa de Gales a su hijo mayor, Guillermo, y a su nuera, Catalina, transmitiendo los títulos que anteriormente ostentaban él y su difunta esposa Diana .

"Con Catalina a su lado, nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales seguirán, lo sé, inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a poner en el centro a los marginados, en lo que se puede prestar una ayuda vital", dijo Carlos en su primer discurso a la nación como soberano.

EL GUIÑO A SU ESPOSA Y NUEVA REINA CONSORTE, CAMILA

El Rey comunicó que asumirá las nuevas responsabilidad del cargo: "Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto".

"Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos de confianza de otros", agregó.

"Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa Camilla. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, ella se convierte en mi reina consorte. Sé que aportará a las exigencias de su nuevo cargo la firme devoción al deber en la que he llegado a confiar tanto", anunció.

EL GESTO CON EL PRÍNCIPE HARRY Y MEGHAN MARKLE

Por último, Carlos III hizo mención a su hijo menor, el duque de Sussex, Harry, y su nuera, la actriz Meghan Markle; quienes en los últimos años protagonizaron episodios referidos a la inconformidad del protocolo monárquico y que generaron tensión en la conformación interna de la Familia Real.

"Expreso mi amor por el príncipe Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero", dijo en las palabras finales de su discurso en referencia a la mudanza de la pareja a California luego de que hayan renunciado a sus patrocinios reales y abandonasen permanentemente el club exclusivo de aquellos a los que se les llama "Su Alteza Real".

El príncipe Harry segundos después de abandonar la residencia de Balmoral en la que murió su abuela Isabel II.

Harry fue el último en llegar al castillo de Balmoral este jueves, ya que los parientes más cercanos de la reina se apresuraron a estar con ella en sus últimas horas, y el primero en partir el viernes, lo que refleja el hecho de que ya no forma parte del círculo íntimo de la familia.