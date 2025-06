Estalló la guerra entre Trump y Musk: insultos, amenazas y hasta acusaciones por un caso de tráfico sexual

La relación entre Donald Trump y Elon Musk no pasa por su mejor momento. Días atrás, el dueño de Tesla le puso punto final a su participación como titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de los Estados Unidos, puesto que abandonó con fuertes críticas al proyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por Trump.

Este jueves, el presidente estadounidense se mostró decepcionado por las palabras de Musk, y apuntó que aunque ambos habían mantenido una buena relación, no sabe si volverá a ser el caso.

"Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió. (...) Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie", dijo el líder republicano ante la prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en el Despacho Oval.

Musk llamó esta semana "abominación repugnante" al proyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por Trump y criticó a los republicanos que ya lo han votado en la Cámara Baja, acusándoles de haber cometido un "error".

En una segunda publicación en X, el que hasta finales de mayo había estado al frente del DOGE advirtió que dicho plan "incrementará masivamente el déficit ya gigante del presupuesto a 2,5 billones de dólares y cargará a los ciudadanos de EE.UU. con una deuda devastadoramente insostenible".

Según calculó el miércoles la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, una entidad no partidista, el costo que el plan fiscal tendrá sobre la deuda en la próxima década será de 2,4 billones, frente a los 3,8 billones estimados en mayo.

Cuando Musk abandonó su cargo el 30 de mayo, la despedida de ambos ante la prensa estuvo cubierta de halagos mutuos y el empresario aseguró que seguiría visitando al presidente, asesorándole y siendo su amigo.

"Dijo cosas muy bonitas sobre mí y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Estoy muy decepcionado con Elon. Le he ayudado mucho", añadió este jueves Trump.

El mandatario consideró no obstante que Musk "trabajó duro e hizo un buen trabajo". "Para ser honestos, creo que echa de menos el lugar", recalcó el mandatario, que atribuyó el descontento del dueño de X a la intención de eliminar el crédito fiscal para autos eléctricos.

"Lo sabía mejor que nadie y nunca tuvo un problema hasta que se fue" , subrayó Trump.

La respuesta de Musk no se hizo esperar y llegó a través de su red social: ""¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!", se quejó.

El plan fiscal está ahora en manos del Senado, donde la tramitación comenzó el lunes para modificar la versión aprobada por la Cámara Baja y convencer a los escépticos dentro del Partido Republicano para lograr un voto final antes del 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense.

Bautizada por Trump como "el gran y hermoso proyecto de ley", la propuesta busca extender los alivios fiscales del primer mandato del neoyorquino (2017-2021) y añadir promesas de campaña como las exenciones fiscales a las propinas, a las horas extra y a las compras de automóviles fabricados en el país.

"En toda la historia de la civilización, nunca ha habido una legislación a la vez grande y hermosa. ¡Todo el mundo lo sabe! O te toca un proyecto de ley grande y feo o uno delgado y hermoso", contraatacó Musk en su red social.

Una disputa que llegó al terreno personal

Trump atribuyó el descontento del empresario a la intención de eliminar el crédito fiscal para autos eléctricos, algo de lo que en su opinión el nacido en Sudáfrica ya estaba al tanto.

"En fin. Mantengan los recortes a los incentivos para vehículos eléctricos y energía solar en el proyecto de ley, aunque no se toquen los subsidios al petróleo y el gas (¡qué injusto!), pero eliminen la montaña de basura repugnante del proyecto de ley", añadió Musk.

Estas palabras no le cayeron bien a Trump, que le tiró más nafta al fuego. "La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!", escribió en la red social Truth este jueves por la tarde.

Musk, por su parte, redobló la apuesta y afirmó que el nombre del mandatario republicano está en los archivos relacionados al caso Jeffrey Epstein, razón por la cual estos no terminan de salir a la luz.