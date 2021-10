COP26, una cumbre del cambio climático con muchos objetivos y modestas expectativas

Una nueva cumbre mundial sobre el clima se realizará desde el domingo próximo y entre sus grandes desafíos, destacan dos: superar el fracaso de la cumbre anterior y superar el Acuerdo de París.

Se trata de la COP26, la vigésimo sexta edición de la COP, la sigla de "Conferencia de las Partes" o naciones que accedieron a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático en 1992, cuando EE.UU. y otros países ratificaron el tratado para combatir la "peligrosa interferencia humana en el sistema climático" y estabilizar los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.



Se hará del 31 de octubre al 11 de noviembre en el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow, Escocia, y es organizada por el Reino Unido en colaboración con Italia.



La COP26 reunirá a presidentes, primeros ministros, dirigentes, empresas y activistas de todo el mundo con el objetivo de reorientar los esfuerzos globales y diseñar un plan que contribuya a alcanzar las metas del Acuerdo de París, firmado hace seis años.



A la COP26 la antecedió la fallida cumbre de 2019, que iba a realizarse en Chile, pero por el estallido social que atravesó entonces ese país, se trasladó a Madrid, donde el encuentro fue considerado un fracaso comparable a la cumbre de Copenhague en 2009. En ella se plantearon cinco objetivos y solo uno se cumplió, y a medias.

cuáles fueron los 5 objetivos clave de la COP25



• Lanzar el mercado internacional del carbono, es decir, un mercado de comercio de emisiones que permita a los países intercambiar créditos de carbono.

• Hallar fondos para afrontar los daños provocados por el cambio climático.

• Elaborar una hoja de ruta para que los países desarrollados financien a los países en desarrollo en su conversión hacia energías limpias.

• Presentar las nuevas metas para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en París en 2015.

• Integrar los componentes en materia de género, DDHH y derechos de los indígenas.





Sólo el último se cumplió parcialmente, con la aprobación de un plan de acción de género, pero se dejó de lado por falta de acuerdo la cuestión de DDHH y derechos de los pueblos indígenas, dos de los grupos que más sufren el impacto climático.