Construyen un lago artificial y el resultado sorprendió a todos.

Un antiguo campo de cultivo de maní en Alabama, Estados Unidos, fue transformado en un lago artificial de más de dos hectáreas con el objetivo de poder criar peces de gran tamaño.

Sin embargo, con el paso de los meses, el lugar comenzó a ser refugio de animales silvestres: ciervos, búhos, ardillas, mapaches y hasta águilas calvas se acercaron al terreno y cambiaron su ecosistema.

Casi 1.000 días después de haberse iniciado el proyecto, aquel terreno agrícola ya tenía una dinámica propia y se había convertido en un refugio utilizado por numerosas especies.

De un campo de maní a un lago artificial

En 2021, el propietario del campo decidió transformarlo en un estaque de aproximadamente cinco acres, equivalentes a poco más de dos hectáreas.

El proyecto fue bautizado Crimson Oak Pond y estuvo pensado desde el principio para la cría de peces, para preparar y acondicionar el terreno se utilizaron alrededor de 850 camiones de arcilla.

El lago incorporó rocas, una isla, muelles y diferentes estructuras sumergidas destinadas a crear refugios y zonas de actividad para los peces.

También se instalaron aireadores y cámaras subacuáticas para controlar las condiciones del agua y observar qué ocurría debajo de la superficie. El proyecto fue documentado durante años por BamaBass, un canal estadounidense especializado en pesca y manejo de estanques.

Los primeros habitantes fueron los peces

Primero fueron incorporados miles de peces pequeños para establecer una base de la cadena alimentaria. Después se sumaron otras especies, entre ellas lubinas tigre, tilapias, truchas y camarones de agua dulce.

La idea era generar las condiciones para que los peces pudieran crecer y desarrollarse en un ambiente controlado.

Construyen un lago artificial.

Lo que nadie podía controlar era lo que ocurriría alrededor del estanque.

El agua comenzó a convertirse en un recurso disponible para animales que hasta entonces no tenían motivos para acercarse a ese sector del antiguo campo agrícola. Y así empezó la transformación más llamativa de todo el proyecto.

A los 1000 días aparecieron águilas, ciervos y búhos

Los ciervos comenzaron a acercarse para beber. Diferentes aves encontraron un lugar donde descansar y buscar alimento. También aparecieron búhos, ardillas y mapaches.

Pero uno de los visitantes más llamativos fueron las águilas calvas, que comenzaron a utilizar el estanque para capturar peces.

Las cámaras instaladas en el lugar permitieron registrar cómo el lago ya no funcionaba únicamente como un espacio destinado a la piscicultura. Se había convertido en un punto de encuentro para distintas especies y, en la práctica, en un pequeño ecosistema.

La presencia de estos animales no significa que el lugar se haya convertido literalmente en un santuario natural ni que haya reemplazado a un humedal original. La explicación es más sencilla: el nuevo cuerpo de agua generó recursos que antes no estaban disponibles en ese punto del terreno.

El Natural Resources Conservation Service de Estados Unidos señala que los estanques agrícolas pueden proporcionar hábitats para distintas especies y cumplir funciones relacionadas con la biodiversidad, aunque su valor ecológico depende de cómo sean diseñados y manejados.