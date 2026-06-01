Las leyes sobre la inscripción de un recién nacido en Texas, particularmente en aquellos casos donde los padres no se encuentran legalmente casados, generan numerosas incertidumbres. La normativa estatal determina el apellido que llevará el menor al momento de su inscripción en el Registro Civil, especificando que, en ciertos casos, será registrado de forma automática con el apellido de la madre.

Dicha disposición responde a las normas vigentes en el estado, así como de los procedimientos establecidos por el Departamento de Salud, que regulan la forma en que se debe completar el certificado de nacimiento en Texas en aquellos casos en que no existe un vínculo matrimonial legal entre los padres.

Qué implica la situación de padres no casados en Texas

Cuando una pareja no se encuentra casada en el momento del nacimiento en Texas, el padre no adquiere automáticamente el reconocimiento en el acta correspondiente. Para que su apellido aparezca en el certificado, ambos progenitores deben suscribir un documento oficial denominado Acknowledgment of Paternity (AOP).

En el caso de que dicho reconocimiento no sea formalizado:

El bebé será inscrito con el apellido de la madre .

El nombre del padre no figurará en el certificado de nacimiento.

No se establece la paternidad legal de manera automática.

Dicha normativa se aplica en hospitales y oficinas del registro civil a lo largo de todo el estado.

Conoce en qué casos se aplicará esta medida.

El documento esencial para que el bebé pueda registrarse con el apellido del padre

El formulario de reconocimiento de paternidad está administrado por el Texas Vital Statistics, que forma parte del sistema de salud estatal.

Cuando ambos padres firman el AOP:

El padre es incorporado legalmente al certificado.

Se puede elegir el apellido del padre, de la madre o una combinación .

Se reconocen derechos y responsabilidades legales, como manutención y custodia.

Cómo afecta esta normativa al certificado de nacimiento

El procedimiento forma parte del sistema de registro civil supervisado por el Texas Department of State Health Services. La medida no implica un cambio reciente, sino la aplicación de la normativa vigente en casos donde no hay matrimonio ni reconocimiento formal.

Por eso, las autoridades recomiendan que las parejas que deseen incluir el apellido del padre completen el trámite en el hospital o ante las oficinas correspondientes lo antes posible.