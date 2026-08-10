Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa las restricciones migratorias impulsadas por los gobiernos de España e Italia.

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Antes de viajar a España o Italia, es fundamental revisar la vigencia del pasaporte para evitar inconvenientes tanto en el aeropuerto como al llegar al destino. Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden denegar el embarque o impedir el ingreso cuando el documento está vencido o no alcanza el período de validez requerido.

Al formar parte del espacio Schengen, ambos países exigen que los viajeros extracomunitarios presenten documentación válida para ingresar a su territorio. Por eso, quienes no hayan renovado su pasaporte a tiempo podrían encontrarse con problemas incluso antes de subir al avión.

La comprobación de los requisitos corresponde al pasajero, pero las compañías aéreas también controlan la documentación durante el proceso de embarque. Si el pasaporte no reúne las condiciones establecidas para el viaje o el destino final, la aerolínea puede rechazar el acceso al vuelo.

¿Qué requisitos debe cumplir el pasaporte para viajar a España e Italia?

España e Italia aplican las normas del espacio Schengen para los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea . En consecuencia, el pasaporte debe encontrarse vigente durante todo el viaje, haber sido expedido hace menos de diez años y disponer de una vigencia mínima posterior a la fecha prevista de salida del territorio Schengen.

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Aunque con frecuencia se menciona la exigencia de seis meses de vigencia, la normativa general de Schengen establece un mínimo de tres meses de validez después de la fecha prevista de salida. Sin embargo, muchas aerolíneas recomiendan viajar con al menos seis meses de vigencia para evitar inconvenientes, especialmente cuando el itinerario incluye escalas o destinos que sí aplican ese requisito.

Si el pasaporte está vencido, presenta daños importantes o no reúne las condiciones exigidas, la aerolínea puede impedir el embarque y las autoridades migratorias tienen la facultad de denegar el ingreso al país.

¿Qué hacer si el pasaporte está próximo a vencer?

Los especialistas en viajes internacionales aconsejan iniciar el trámite de renovación con suficiente anticipación. Esperar hasta los últimos días puede provocar demoras administrativas que impidan viajar en la fecha prevista.

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También resulta recomendable revisar los requisitos específicos del país de destino antes de comprar los pasajes, ya que algunos Estados exigen una vigencia mínima de seis meses, mientras que otros aplican criterios diferentes. Verificar la documentación con anticipación permite evitar rechazos en el aeropuerto, pérdidas económicas y la cancelación del viaje.

En definitiva, renovar el pasaporte antes de su vencimiento representa la mejor manera de garantizar un ingreso sin inconvenientes a España, Italia y cualquier otro destino internacional que exija un documento vigente.