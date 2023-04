Caso Madeleine McCann: una experta analizó los gestos de Julia Wendell y arrojó un dato demoledor

Hace unos días, Julia Faustyna Wendell, la joven polaca que afirmó ser Madeleine McCann, se presentó en uno de los programas más exitosos de Estados Unidos, The Dr. Phill Show.

Durante la transmisión, Wendell afirmó ser la niña desaparecida: "Hace aproximadamente un año comencé a investigar en internet porque empecé a sospechar que tal vez soy una niña desaparecida".



En esta línea, la experta en lenguaje corporal, Adrianne Carter, analizó los gestos de Julia Wendell y señaló detalles que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

¿Julia Wendell es Madeleine McCann?: los detalles que podrían cambiar el rumbo de la investigación

A pocos días de conocer los resultados de la prueba de ADN, Adrianne Carter señaló detalles de la entrevista de Julia Wendell que podrían cambiar el foco de la investigación.

"Julia se encoge de hombros cuando se le pregunta si su madre la dio a luz. Un encogimiento de hombros ocurre cuando no tenemos convicción o confianza en lo que acabamos de escuchar", explicó.

En los últimos meses, la familia Wendell insistió en que no está de acuerdo con el reclamo de la joven y atribuyó la situación a "problemas de salud mental".

"Julia aprieta los labios cuando escucha que no es Madeleine en declaraciones familiares", afirmó Carter. "Apretar los labios es un signo de molestia. Le molesta que su familia diga que ella no es Madeleine", sentenció.

"Julia podría sentirse estresada o temerosa en caso de que salga a la luz alguna evidencia que demuestre que ella no es Madeleine", concluyó.

Caso Madeleine McCann: la incómoda pregunta que Julia Wendell no pudo responder





Antes de finalizar la entrevista, Julia reflexionó sobre las situaciones de abuso que atravesó en sus primeros años de vida.

"Si mi hermanastra viniera a mí y me dijera 'Julia, alguien me hizo daño', me la llevaría fuera de su casa y haría todo lo posible para mantenerla protegida", aseguró, haciendo referencia a su familia.