Caso Madeleine McCann: la pregunta clave que hizo titubear a Julia Faustyna Wendell y que puede cambiar su futuro

Este lunes 27 de marzo, Julia Faustyna Wendell, la joven polaca que afirmó ser Madeleine McCann, fue entrevistada para The Dr. Phil Show, uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.

En el episodio, Wendell sostuvo ser la niña desaparecida en Portugal y brindó pruebas que alimentan su teoría. Sin embargo, no puedo responder una pregunta crucial relacionada a la prueba de ADN.

Alerta fin de semana largo: ¿se pasa el feriado del 2 de abril y hay puente?

Caso Madeleine McCann: Julia Wendell reveló la prueba más contundente para demostrar que es la niña desaparecida

Caso Madeleine McCann: qué pistas sobre su pasado reveló Julia Wendell en The Dr. Phil Show

La joven insistió ser Madeleine McCann. "Hace aproximadamente un año comencé a investigar en internet porque comencé a sospechar que tal vez soy una niña desaparecida", confesó a Dr. Phil.

Además, señaló que sólo recuerda espacios y momentos específicos de su infancia. Fia Johansson, portavoz de la muchacha, afirmó que aquellas memorias muestran "similitudes misteriosas con la última ubicación conocida de Madeleine".

Cómo es la nueva estafa del mail que vacía todas las tarjetas: nadie se da cuenta

Gran Hermano 2023: paso a paso, cómo anotarse al casting, dónde hacer la inscripción y qué requisitos piden

Caso Madeleine McCann: la pregunta sobre su identidad que Julia Wendell no pudo responder

Antes de finalizar el programa, Julia reflexionó sobre las situaciones de abuso que atravesó en su infancia.

"Las madres no deben hacer estas cosas a sus hijos", sentenció. "Si mi hermanastra viniera a mí y me dijera 'Julia, alguien me hizo daño', me la llevaría fuera de su casa y haría todo lo posible para mantenerla protegida", agregó.