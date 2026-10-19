¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con un número entre dos triángulos y que debe hacer el conductor?

Las señales de tránsito cumplen funciones claves para ordenar la circulación y advertir a los conductores sobre las condiciones que encontrarán en el camino. Algunas indican límites de velocidad, prohibiciones o peligros, mientras que otras anticipan restricciones relacionadas con las características de los vehículos que pueden circular por determinados sectores.

Esta señal amarilla poco conocida muestra un número ubicado entre dos triángulos. Se trata de la señal preventiva P.19, la cual advierte sobre un ancho limitado y permite anticipar que la calzada o el paso disponible tendrá una dimensión reducida.

Qué significa la señal amarilla con un número entre dos triángulos

Esta señal, denominada “ancho limitado”, pertenece al grupo de señales preventivas. Su función es advertir al conductor que más adelante encontrará un sector de la vía cuyo ancho disponible para circular está restringido.

El número que aparece en el centro indica el ancho máximo disponible en el lugar expresado en metros. Los dos triángulos ubicados a los costados representan los límites físicos que reducen el espacio de circulación.

Por ejemplo, si la señal muestra el número 3, significa que el sector que se encuentra más adelante tiene un ancho limitado a 3 metros. Esta información permite que el conductor conozca con anticipación la dimensión del paso y evalúe si el vehículo puede atravesarlo sin inconvenientes.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con un número entre dos triángulos y que debe hacer el conductor? ChatGPT | Audiencias

Esta señal no debe confundirse con una indicación de velocidad máxima. El número no expresa kilómetros por hora, sino el ancho disponible de la calzada o del paso. Por eso, su presencia es especialmente importante para vehículos de grandes dimensiones.

Qué debe hacer el conductor al encontrar la señal P.19

Al encontrarse con la señal, el conductor debe reducir la velocidad y prestar atención a las características del camino que se encuentra adelante. También debe tener en cuenta las dimensiones del vehículo para evitar alcanzar una zona en la que no tenga espacio suficiente.

La advertencia cobra especial importancia para camiones, colectivos, vehículos con acoplados y otros rodados de gran porte. En estos casos, conocer el ancho disponible permite anticipar si será posible atravesar el sector y evitar maniobras riesgosas.

También es importante mantener una distancia adecuada respecto de otros vehículos y evitar adelantamientos en un tramo angosto. La señal está colocada para que el conductor pueda prepararse antes de llegar al punto donde comienza la restricción.