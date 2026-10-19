Alfredo Vozmediano reveló el truco para que los huevos fritos no se peguen: “Añadimos agua e incorporamos un poco de mantequilla clarificada fría”.

Los huevos fritos son un clásico en las cocinas de todo el mundo, ya sea para el desayuno o para complementar cualquier comida. Sin embargo, uno de los grandes dramas es que, muchas veces, puede quedarse pegado a la sartén y romperse al tratar de rescatarlo con la espátula.

En este contexto, el chef madrileño Alfredo Vozmediano, reveló un truco clave para que los huevos no se peguen a la sartén.

El truco de un chef madrileño para que el huevo no se pegue a la sartén

En un video publicado en sus redes sociales, el chef madrileño Alfredo Vozmediano (@avozmechef), que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores, compartió un método para conseguir huevos fritos perfectos y evitar que se peguen a la sartén.

En el reel, el cocinero explicó que existe un punto de temperatura clave para conseguirlo. “Se dice que tienes que calentar la sartén hasta que el agua patine por completo, el famoso efecto Leidenfrost. El problema es que a esta temperatura las grasas se queman”, comienza explicando.

Según Vozmediano, la clave está en calentar la sartén hasta alcanzar una temperatura de entre 100 y 110 grados. En ese momento, al colocar unas gotas de agua sobre la superficie, “el agua patina en el centro, pero burbujea, se agarra y se evapora por los laterales”. “Este es el punto que vamos a buscar”, explica el chef.

Alfredo Vozmediano reveló el truco para que los huevos fritos no se peguen: “Añadimos agua e incorporamos un poco de mantequilla clarificada fría”.

A partir de allí, el cocinero recomienda utilizar mantequilla clarificada. “Las grasas saturadas aguantan mejor el calor y se oxidan menos”, señaló. Además, explicó que la mantequilla clarificada se obtiene al derretir la mantequilla y separar la grasa del suero, y que tiene un punto de humo de entre 230 y 250 grados.

Para poner en práctica el método, Vozmediano llevó la sartén hasta los 110 grados y agregó agua junto con mantequilla clarificada fría. Según explicó, de esta manera la grasa “no se va a quemar” y, al colocar el huevo, este “se va a despegar perfectamente”.

Alfredo Vozmediano reveló el truco para que los huevos fritos no se peguen: “Añadimos agua e incorporamos un poco de mantequilla clarificada fría”. ChatGPT

Otros trucos para hacer huevos fritos perfecto

Además de controlar la temperatura de la sartén, existen otros trucos sencillos que ayudan a conseguir huevos fritos con la clara cocida, la yema cremosa, y los bordes dorados. Es clave evitar mover el huevo apenas se coloca en la sartén.

Dejar que la clara se cocine sin manipularla ayuda a que conserve su forma y facilita que se despegue cuando llegue el momento de retirarlo. Para una cocción más pareja, se puede inclinar ligeramente la sartén y utilizar una cuchara para bañar la clara con la grasa caliente, sin cubrir directamente la yema.

Otros trucos conocidos son: