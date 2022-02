Bolsonaro evitó una guerra, es candidato al Nobel y Lula baja su candidatura: Brasil hierve con un tsunami de fake news

Una ola de noticias falsas sobre la visita del presidente Jair Bolsonaro a Moscú inundó las redes sociales, al punto que CNN Brasil, la filial local de la cadena estadounidense de noticias, tuvo que desmentir haber anunciado en sus pantallas que el mandatario brasileño fue el responsable de frenar la guerra entre Rusia y Ucrania.



Al mismo tiempo, el líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva dijo que espera que el presidente ruso Vladimir Putin "le dé un tirón de orejas" a Bolsonaro para que tenga "un mínimo de seriedad" con la imagen de Brasil.

El propio Bolsonaro alimentó esta creencia al publicar en sus redes sociales la pantalla de la CNN Brasil que indicaba un principio de acuerdo de Rusia con Occidente sobre la crisis con Ucrania y vincularlo con su llegada a la capital rusa, donde mañana visitará a Putin.

- Já estamos no espaço aéreo russo.

- Fuso: + 6 horas.

- Bom dia a todos. pic.twitter.com/YZ5HMExLF4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 15, 2022

Incluso, el exministro de Ambiente bolsonarista Ricardo Salles, un activista de la actividad económica en las reservas indígenas y parques amazónicos, viralizó la idea de que el mandatario estadounidense Joe Biden y todo Occidente habían salido beneficiados por Bolsonaro.



Esto llegó al punto que el bolsonarismo viralizó una mentirosa candidatura al premio Nobel de la Paz 2022 para el excapitán de ultraderecha que defiende la tortura en la dictadura militar.

El hashtag #Bolsonaroevitólaguerra se convirtió en tendencia en la red social Twitter durante la mañana y, al mismo tiempo, los seguidores del actual mandatario intentaron imponer la noticia falsa de que el expresidente Lula va a desistir de participar en las elecciones de octubre.

Los memes no se hicieron esperar, con fotos y audios trucados para mostrar a un Putin confirmando que, por pedido de Bolsonaro, había decidido no enviar tropas a Ucrania.

Bolsonaro llegó a Moscú y fue obligado a utilizar barbijo al ser recibido en la pista de aterrizaje, además de tener que permanecer recluido en un hotel antes de visitar el Kremlin.

"Está irritado", dijo un asesor al diario Folha de Sao Paulo sobre el estado de ánimo del jefe de Estado que reivindica no haberse vacunado contra la Covid-19.

Por la mañana, el expresidente Lula dijo a una radio de Paraná que espera que Putin "le dé un tirón de orejas para que Bolsonaro vuelva con un mínimo de seriedad sobre lo que significa la imagen de Brasil en el mundo".

"No sé lo que Bolsonaro fue hacer a Rusia. Normalmente cuando se viaja la agenda es divulgada. Hasta ahora le prendió muchas velas a Dios para ser invitado por alguien. No apenas visitar Guyana, como hizo recientemente. O mandar a buscar al presidente de Guinea-Bissau. Espero que por lo menos haga algo útil y no vuelva para acá mintiendo", subrayó Lula, favorito en las encuestas.

El canciller Carlos França aseguró a la cancillería ucraniana que la crisis con Rusia no será tratado en la reunión con Putin, informó O Globo citando fuentes del Palacio de Itamaraty.

Luego de ir a Rusia, Bolsonaro tiene previsto visitar Hungría el jueves para encontrarse con su aliado de ultraderecha en Europa, el primer ministro Viktor Orban.