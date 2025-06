Atentado contra un precandidato presidencial en Colombia: cómo está su salud y el temor por una vuelta a la violencia política

Colombia volvió a estremecerse ayer sábado con un hecho que remite a los capítulos más oscuros de su historia reciente. El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá durante un acto de campaña, no solo puso en riesgo la vida de una figura clave del uribismo, sino que también reabrió el debate sobre el retorno -o la persistencia- de la violencia política en el país.

El ataque ocurrió en el barrio Modelia, al oeste de Bogotá. Uribe Turbay participaba en un mitin político cuando recibió dos disparos. Según la Fiscalía, el presunto autor fue un menor de 15 años, detenido en el lugar con una pistola Glock 9 mm. El senador fue trasladado primero a la Clínica Medicentro y luego a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a una cirugía de alta complejidad.

"Desde el momento de su llegada se han activado todos los protocolos de atención de alta complejidad requeridos", informó el centro médico. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó que "Miguel salió de la cirugía, lo logró", aunque su estado sigue siendo crítico.

Miguel Uribe Turbay pelea por su vida.

La historia colombiana está marcada por una larga secuencia de atentados, asesinatos y amenazas contra líderes políticos. Desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que desató el Bogotazo y una ola de violencia conocida como "La Violencia", hasta los asesinatos de Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo (1990) y Carlos Pizarro (1990), la política colombiana ha sido un terreno de alto riesgo. En los años noventa, el narcotráfico, las guerrillas y los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) convirtieron el país en un escenario de guerra interna, donde la vida de los candidatos era una moneda de cambio.

Pablo Escobar.

En ese contexto, el nombre de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, vuelve con fuerza. Periodista y directora de la revista Hoy por Hoy, fue secuestrada y asesinada en 1991 por sicarios al servicio de Pablo Escobar. Su muerte simbolizó el poder letal del narcotráfico sobre la sociedad civil y la prensa. Tres décadas después, su hijo, convertido en una de las figuras más visibles del Centro Democrático, sufrió un atentado que muchos consideran un eco de aquellos años.

El hecho generó una ola de repudio nacional e internacional. La fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, calificó el atentado como una "arremetida contra las formas de participación democrática del país" y pidió "blindar el proceso electoral" de 2026. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables intelectuales del ataque.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció: "Es un día de dolor. Lo primero que tenemos que hacer es orar y juntarnos", dijo. Y añadió: "Se tienen que concentrar en saber el asesino intelectual. No debe haber recursos que se escatimen".

La Fiscalía activó cuatro líneas investigativas y abrió dos noticias criminales en coordinación con la Policía Nacional. El objetivo es identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del atentado.

El caso de Uribe Turbay se suma a una serie de hechos recientes que encendieron las alarmas. En octubre de 2024, Ana María Restrepo, candidata a la alcaldía de Medellín, sobrevivió a un intento de atentado con explosivos. En abril de ese mismo año, Albeiro Suárez, líder social y excombatiente de las FARC, fue asesinado en el Cauca. En 2022, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez denunció amenazas de muerte durante su campaña.

Estos episodios, aunque menos frecuentes que en los años noventa, muestran que la violencia política no desapareció. "Este es un momento terrible. No pasaba en Colombia hace tres décadas", escribió la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, para muchos analistas, esas décadas nunca se fueron del todo. La violencia mutó, se reconfiguró, pero no cesó.