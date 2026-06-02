En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado una decisión que inquieta a numerosos trabajadores que se encuentran próximos a su jubilación: el aguinaldo de ciertos pensionados podría reduirse en un 50%, disminuyendo de 60 días de salario a tan solo 30.

A pesar de que esta medida surgió como una estrategia local para abordar la problemática de sostenibilidad financiera de un sistema estatal, el precedente establecido por el máximo tribunal abre un debate incómodo a nivel nacional relativo al futuro de las prestaciones para adultos mayores.

Mala noticia para jubilados: la Suprema Corte avaló reducir el aguinaldo a la mitad y el fallo podría extenderse a todo el país (foto: archivo).

¿A quiénes se les reduce a la mitad el aguinaldo y desde cuándo?

Por el momento, los cambios implementados no afectan a todos los jubilados del país. La disposición actual se dirige únicamente a aquellos que se pensionen en el futuro bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).

Aquellos que ya están recibiendo su pensión no experimentarán alteraciones en sus beneficios: el principio de no retroactividad de la ley asegura la protección de sus derechos adquiridos, garantizando que continúen percibiendo 60 días de aguinaldo tal como lo han hecho hasta la fecha.

Sin embargo, para los nuevos pensionados, la situación se modifica a partir de la implementación de la reforma. El aguinaldo —que se suele distribuir en dos partes, una al final del año y otra a inicios del siguiente— se calculará sobre la base de 30 días, lo que implica una reducción del monto que percibirían bajo el esquema anterior.

Negativa noticia para jubilados: la Suprema Corte aprobó disminuir el aguinaldo a la mitad y el fallo se expandiría a todo el país (foto: archivo).

El motivo del recorte: evitar el colapso del sistema

La Suprema Corte no aprobó esta reducción de manera arbitraria. Su evaluación se centró en un argumento estructural: la viabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones de Zacatecas. Sin un ajuste de este tipo, el fondo que gestiona los recursos de los jubilados se vería sometido a una creciente presión presupuestal que, en el peor de los casos, podría comprometer su capacidad para desembolsar pensiones en el futuro.

En otras palabras, el recorte no suprime el derecho al aguinaldo, sino que lo modifica para garantizar el funcionamiento continuo del sistema.

Esta es una decisión compleja que pondera el bienestar inmediato de los futuros jubilados frente a la estabilidad del fondo que, si llegara a colapsar, los dejaría sin ningún tipo de compensación.

Aguinaldo de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El verdadero riesgo: lo que ocurre en Zacatecas podría marcar tendencia nacional

Aquí está el punto que más debería preocupar a los trabajadores del resto del país. La Suprema Corte ha establecido un precedente jurídico significativo: es constitucionalmente válido reducir el aguinaldo de los pensionados si el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema.

Si bien la resolución tiene un alcance local y no altera ni el ISSSTE federal ni los sistemas de pensiones de otras entidades, su implicación es de gran relevancia.

Ese precedente representa una advertencia para otras entidades federativas que enfrentan situaciones similares. Ante la eventualidad de que sus fondos de pensiones se vean en riesgo de insolvencia, numerosos estados podrían mirar hacia Zacatecas como el modelo legalmente permitido para implementar ajustes comparables.

Lo que hoy se presenta como una medida aislada podría, en un futuro cercano, transformarse en una tendencia que impacte a cientos de miles de futuros jubilados en todo México.