La industria de la comida rápida atraviesa uno de sus momentos más delicados en Estados Unidos. La inflación, el cambio en los hábitos de consumo y la caída del gasto de millones de familias comenzaron a impactar de lleno sobre las grandes cadenas gastronómicas. En ese contexto, Wendy’s confirmó un fuerte plan de reestructuración que incluye el cierre definitivo de cientos de sucursales en todo el país.

Según informó la compañía ante inversores, entre 300 y 350 restaurantes dejarán de operar durante el proceso de reorganización previsto para 2026. La decisión forma parte de una estrategia para eliminar locales considerados obsoletos o poco rentables y concentrar las inversiones en mercados más eficientes.

Cuántos locales cerrará Wendy’s

Actualmente, Wendy’s posee cerca de 6.000 restaurantes en Estados Unidos y el ajuste afectará aproximadamente entre el 5% y el 6% de toda su red comercial.

Los cierres comenzaron hacia fines de 2025 y continuarán de manera gradual durante gran parte de este año. Aunque la empresa todavía no difundió un listado oficial con las sucursales afectadas, distintos informes especializados aseguran que algunas regiones del Midwest, además de sectores de Texas y California, podrían ser las más golpeadas por el plan.

Por qué la cadena tomó esta decisión

Uno de los factores centrales detrás de la medida es la caída en las ventas.

De acuerdo con los balances presentados por la empresa, las ventas comparables en Estados Unidos retrocedieron un 4,7% durante el tercer trimestre de 2025, reflejando una fuerte disminución en el flujo de clientes.

La histórica cadena Wendy’s confirmó el cierre de más de 300 restaurantes en medio de la caída de ventas y el impacto de la inflación en el consumo.. (Fuente: Wikimedia Commons)

La compañía reconoció que millones de consumidores comenzaron a reducir gastos debido al aumento del costo de vida y a la presión inflacionaria acumulada en los últimos años. Esto afectó especialmente a los clientes de menores ingresos, históricamente uno de los públicos más importantes para las cadenas de comida rápida.

Además, Wendy’s explicó que varios restaurantes ya no cumplen con los estándares actuales de la marca o requieren inversiones demasiado elevadas para modernizarse.

Qué pasará con los empleados

Uno de los puntos que más preocupación genera es el impacto laboral.

Aunque la empresa no informó oficialmente cuántos trabajadores podrían verse afectados, el cierre de cientos de restaurantes inevitablemente provocará cambios para miles de empleados y franquiciados.

En algunos casos, Wendy’s analizará la posibilidad de reubicar personal en otras sucursales cercanas, aunque eso dependerá de la disponibilidad de vacantes en cada región.

La transformación de la comida rápida en Estados Unidos

Más allá del caso puntual de Wendy’s, el anuncio refleja una transformación más amplia dentro de toda la industria gastronómica.

Las cadenas enfrentan mayores costos operativos, salarios más altos, consumidores más cuidadosos con sus gastos y una competencia cada vez más intensa. A eso se suma el crecimiento de los pedidos digitales y los cambios en la manera en que las personas consumen comida rápida.

Frente a este escenario, muchas compañías comenzaron a cerrar locales menos rentables para redirigir inversiones hacia tecnología, remodelaciones y nuevos formatos de atención más eficientes. Wendy’s apuesta justamente a ese camino para intentar recuperar crecimiento en los próximos años.