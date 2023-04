Aaron Carter: revelaron la causa de muerte del cantante y hermano de uno de los Backstreet Boys

El Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles (Estados Unidos) confirmó que la muerte de Aaron Carter se produjo por "ahogarse accidentalmente en su bañera " tras haber "inhalado un gas inflamable" e ingerido medicamentos.

El artista , de 34 años, falleció el 5 de noviembre de 2022. Su cuerpo fue encontrado en su casa de Lancaster, California, y la autopsia preliminar se llevó adelante el día siguiente.

Sin embargo, los resultados finales se conocieron este martes tras lograr obtener el análisis definitivo de las pruebas toxicológicas que demoran varios meses.

¿De qué murió Aaron Carter?

El hermano menor de Nick, uno de los miembros de los Backstreet Boys, no solo habría aspirado un componente químico llamado difluoroetano, sino que también se encontró en su organismo restos de sedantes.



La combinación de ambos lo llevó a "perder" el conocimiento, lo que derivó en el ahogamiento en la bañera y muerte, detalló el Departamento de Medicina Forense.

Nick junto a su hermano Aaron. (Foto: AFP).

Los detalles del informe forense del cuerpo de Aaron Carter

El sedante que habría ingerido Aaron Carter era el alprazolam, utilizado para tratar trastornos de la ansiedad, uno de los padecimientos del joven cantante y actor.

En tanto, el gas difluroetano se trata de uno "comúnmente utilizado como propelente en los limpiadores de aerosol de aire" , describe el informe y agrega que " puede inducir sentimientos de euforia cuando se inhala ".

Ángel y Aaron Carter, los hermanos mellizos de Nick.

Además, el texto aseguró que Aaron no presentaba traumatismos "potencialmente mortales", dato que no sostiene la hipótesis de la madre del cantante, quien aseguró que su hijo no había muerto por sobredosis e insistió en " una investigación real" .

"Nunca lo investigaron como una posible escena del crimen debido a su pasado de adicción" , publicó en marzo en su cuenta Facebook.

¿Qué pasó entre Nick y Aaron Carter?

La muerte del menor de los Carter se produjo días después de que fuera detenido bajo sospecha por estar " afectado por drogas ", pero horas más tard, liberado.

El joven saltó a la fama en los ´90. Sin embargo, sus últimos años fueron marcados por la relación conflictiva que tenía con sus hermanos.