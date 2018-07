Trump apuntó contra su abogado por la grabación secreta sobre el pago a una exmodelo de Playboy

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!

Mirá también La UE descarta diálogo comercial con EE.UU. mientras continúen los aranceles En la Cumbre del G20, que se realiza en Buenos Aires, el ministro de Economía francés, Bruno La Maire, pidió al país del norte "respetar a sus aliados comerciales" y dijo que la guerra comercial desatada por Trump "sólo producirá perdedores".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de julio de 2018