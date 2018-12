Trump advirtió que sin muro no habrá nuevas leyes

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con no firmar ninguna ley hasta no tener una seguridad fronteriza "perfecta", después de que el Senado aprobara un proyecto de presupuesto que busca evitar el cierre parcial de la Administración y que no incluye fondos para el muro con México.

"De lo que están empezando a darse cuenta es que no firmaré ninguna de sus leyes, incluida infraestructura, a menos que tenga una seguridad fronteriza perfecta. ¡Estados Unidos gana!", señaló Trump en Twitter.

Además, acusó a los demócratas de poner la política por encima del país.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dio a conocer que Trump se reunirá hoy con integrantes de la Cámara de Representantes y anticipó que en este momento el presidente "no quiere ir más lejos sin seguridad fronteriza".

Mirá también May sobre Malvinas: “La soberanía no está para ser discutida” La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, lo indicó durante un mensaje de Navidad dirigido a los habitantes de las Islas. “Les puedo asegurar que algo nunca cambiará: nuestro absoluto compromiso con la soberanía”, dijo.

El presidente, anunció, además que EE.UU. enviará de regreso a México a los solicitantes de asilo que crucen su frontera sur mientras la justicia resuelve sus casos, y el gobierno mexicano indicó que los recibirá pero que no aceptará a deportados.

"Inmigrantes que traten de burlar el sistema para entrar a nuestro país ilegalmente no podrán desaparecer en Estados Unidos, donde muchos evitan las audiencias judiciales" a las que deben comparecer para seguir sus casos de solicitud de asilo, anunció la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen.

"Ellos esperarán por la decisión de una corte migratoria en México. (La política de) Detener y liberar será sustituida por la de detener y devolver", dijo Nielsen.

El anuncio se produce ante el fracaso de los esfuerzos del gobierno de Trump para detener una ola migratoria fundamentalmente centroamericanos que huyen de la violencia- que busca ingresar a Estados Unidos.

Tras el anuncio, la embajada de México afirmó que garantizará los derechos de los migrantes que sean enviados a su territorio desde Estados Unidos mientras se tramite su solicitud de asilo, pero aclaró que su país no va a aceptar deportados por Estados Unidos.