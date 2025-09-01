Edición: Argentina
Menú
Negocios
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sponsor

Payway procesó cerca de u$s 5 millones en solo un mes

La compañía líder en adquirencia habilitó operaciones en dólares con tarjeta de débito e e-commerce, con mayor adopción en turismo y potencial de expansión a otros rubros

El mercado argentino empieza a moverse con pagos en dólares, y Payway está al frente de esta tendencia. Solo el mes pasado, los usuarios realizaron cerca de u$s 5 millones en transacciones directas. "En el último semestre hubo mucha innovación, impulsada, tanto por el sistema de pagos, como por desregulaciones", dijo Lucas Gracia Nogués, Head of Product & UX de la compañía.

Desde noviembre, la empresa permite pagar directamente con dólares usando tarjetas de débito. "Los primeros en adoptar fueron las páginas de turismo, donde los consumidores ya estaban habituados a pagar en dólares y los negocios necesitaban esa opción", agregó.

 Lucas Gracia Nogués, Head of Product & UX de Payway

Gracia Nogués destacó que la adopción varía según la industria y el tamaño del comercio.  Lucas Gracia Nogués, Head of Product & UX de Payway ", explicó.

El ejecutivo anticipó que la operatoria seguirá creciendo. " Lucas Gracia Nogués, Head of Product & UX de Payway o, sobre todo en rubros donde los precios en dólares son más comunes", concluyó.

Temas relacionados
Más noticias de Studio Fintech 2025

Las más leídas de Negocios

Las más leídas de Apertura

Destacadas de hoy

Members

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá