Payway procesó cerca de u$s 5 millones en solo un mes

El mercado argentino empieza a moverse con pagos en dólares, y Payway está al frente de esta tendencia. Solo el mes pasado, los usuarios realizaron cerca de u$s 5 millones en transacciones directas. "En el último semestre hubo mucha innovación, impulsada, tanto por el sistema de pagos, como por desregulaciones", dijo Lucas Gracia Nogués, Head of Product & UX de la compañía.

Desde noviembre, la empresa permite pagar directamente con dólares usando tarjetas de débito. "Los primeros en adoptar fueron las páginas de turismo, donde los consumidores ya estaban habituados a pagar en dólares y los negocios necesitaban esa opción", agregó.

Gracia Nogués destacó que la adopción varía según la industria y el tamaño del comercio.

El ejecutivo anticipó que la operatoria seguirá creciendo.