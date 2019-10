Quién es Carlos Mesa, el primer adversario en hacerle sombra a Evo Morales que podría presidir Bolivia

Hasta ahora, ningún candidato a la presidencia de Bolivia había logrado hacerle sombra a Evo Morales en los últimos 14 años. Carlos Mesa Gisbert es el primer adversario que competirá con el actual mandatario en segunda vuelta. Escritor, autor de ensayos y periodista, Mesa se presenta como representante del cambio político frente al aparato del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Recurrió a esa narrativa a pesar de haber sido presidente entre 2003 y 2005 y antes número dos del Ejecutivo de Fernando Sánchez de Lozada, quien cayó después de semanas de protestas contra un proyecto de exportación de gas, al menos 70 muertos y cientos de heridos.

Carlos Mesa nació el 12 de agosto de 1953 en la ciudad de La Paz. Es hijo de dos destacados arquitectos e historiadores bolivianos, José de Mesa y Teresa Gisbert.

Comenzó sus estudios escolares en 1959 en el colegio San Ignacio de la ciudad de La Paz. Se trasladó a vivir a Madrid, España en donde continuó con su educación secundaria, saliendo bachiller el año 1970 en el Colegio San Estanislao de Kotska.

En 1969, Carlos Mesa fue pasante de radio Universo de La Paz, donde hizo sus primeras armas como periodista, tarea que luego desarrollaría en programas de las radios Méndez (1974) y Metropolitana (1976).

En 1970, Carlos Mesa ingresó a las carreras de Ciencias Políticas y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Retornó a Bolivia, tres años después en 1974, para inscribirse en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la carrera de Literatura, de la cual egresó en 1978.

Premios por su labor periodística

Ha sido distinguido con importantes distinciones, como el premio Rey de España 1994 (junto a Mario Espinoza) uno de los galardones más importantes del periodismo iberoamericano, además del premio de la Fundación Manuel Vicente Ballivián y el Premio Nacional de Periodismo de Bolivia 2012.

Carrera en el Cine

Como cineasta, fundó junto a Pedro Susz Khol y Amalia de Gallardo la Cinemateca Boliviana y la dirigió entre 1976 y 1985, realizó numerosos documentales de carácter histórico.

Vicepresidente de la República (2002-2003)

Incursionó en política por primera vez en 2002 como candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, formando el binomio del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El MNR ganó las elecciones por estrecha mayoría, lo cual lo obligó a hacer una alianza con el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). El descontento social, provocó una andanada de movilizaciones populares (enero, febrero y octubre de 2003), que culminó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la posterior investidura de Carlos Mesa Gisbert como sucesor constitucional el 17 de octubre de 2003. Esa crisis (septiembre-octubre de 2003) fue conocida en Bolivia como La guerra del gas.

Presidente de la República (2003-2005)

Mesa gozó de popularidad durante su mandato de casi dos años (62% de respaldo como promedio). Llevó a cabo un referéndum13 sobre el gas. En política internacional, repuso ante Chile el tema de la demanda de un acceso libre y soberano de Bolivia al océano Pacífico, que perdió en la guerra de 1879. Durante su gobierno se reformó la Constitución Política del Estado, lo que fue precursor a la Asamblea Constituyente del año 2006.

La más importante acción del gobierno del presidente Mesa fue la pacificación del país. Mesa y sus colaboradores reposicionaron una lógica de manejo de los conflictos sociales y la recuperación de la tolerancia y respeto a los otros: aún en medio de los conflictos de mayor tensión, primaría la vida de todas y todos los bolivianos y la prevalencia de todos los derechos y garantías ciudadanos.

Conclusión de su mandato

Mesa no pudo concluir su mandato, debido a movilizaciones promovidas por sectores radicales afines a Evo Morales. En ello, también influyeron una serie de factores: no contaba con apoyo político en el Congreso de la República y en aquel momento no tenía un partido propio, no pudo aplicar los resultados del referendo por falta de apoyo de la clase política 2 cinco días después de que los diputados convalidaran el texto revisado, Mesa anunció el 10 de mayo de 2005 que convocó un encuentro multisectorial para debatir una nueva norma y dar luz verde al referendo sobre las autonomías y a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, pero nuevamente la clase política y sectores radicalizados afines a Evo Morales se lo impidieron, debido a que argumentaban que "no habían sido invitados".

En marzo, comenzaron protestas contra el gobierno en La Paz, El Alto y Santa Cruz, con manifestaciones callejeras y bloqueo de carreteras, crisis que hizo que Mesa, en un mensaje a la Nación, presentara su renuncia la noche del domingo 6, misma que no fue aceptada por el Congreso justificando que aún era posible acatar la consulta popular.