May busca alternativas para lograr un Brexit con consenso

Theresa May

La primera ministra británica, Theresa May, presentará hoy su "plan B" del "Brexit", en un nuevo intento de sumar apoyos que permitan su aprobación este 29 de enero.

La jefa del Gobierno expondrá en la Cámara de los Comunes los pasos alternativos después de que el acuerdo negociado con la Unión Europea (UE) fuera rechazado el martes pasado.

Aunque el Gobierno no dio a conocer la nueva propuesta de May, el diariol "The Sunday Times" reveló que podría consistir en firmar con la República de Irlanda un tratado bilateral que permita eliminar del acuerdo negociado con Bruselas la controvertida salvaguarda o "garantía", pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas.

Muchos parlamentarios, especialmente los del DUP, rechazaron la salvaguarda porque temen que deje atado al país a las estructuras de la UE en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más de lo esperado en sellar un acuerdo comercial durante el periodo de transición -del 29 de marzo de 2019 a finales de 2020-.

Los esfuerzos de May pueden verse eventualmente alterados si prosperan los planes de dos grupos de diputados que buscan impedir un "salto al vacío" el 29 de marzo, es decir un "brexit" sin acuerdo por temor a las consecuencias para el país.

Uno de esos grupos, formado por el conservador Nick Boles y la laborista Yvette Cooper, busca impedir un "Brexit" sin acuerdo, algo sobre lo que la jefa del Gobierno se opone porque supondría retrasar la retirada británica.

El segundo grupo, a cargo del diputado proeuropeo Dominic Grieve, quiere ir más allá y suspender el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que el Reino Unido activó el 29 de marzo de 2017 al notificar a la UE su intención de salir del club de los 27, con el objetivo de parar el "brexit" en un segundo referéndum.