La Corona Británica transita una crisis hace ya más de un año: el cáncer del rey Carlos III complicó su liderazgo al frente de Gran Bretaña. En este marco, el monarca del Reino Unido ya eligió a las personas que estarán al frente luego de su eventual fallecimiento.

Hace tiempo que la salud del rey Carlos III está en entredicho, y este año el máximo representante de la corona debió ser hospitalizado durante un fin de semana entero debido a complicaciones que no fueron detalladas ni especificadas por la prensa del Palacio de Buckingham.

Es por eso que, además, los medios británicos e internacionales llegaron a informaciones específicas acerca de las últimas voluntades de Carlos III antes de un eventual fallecimiento y en qué posición quiere dejar su reinado una vez que deje la corona. Muchas de esas intenciones están relacionadas a sus hijos.

Según la periodista especializada en la Corona Británica, Concha Calleja, uno de los últimos deseos de Carlos III en vida es que los príncipes William y Harry mejoren su relación. Si eso sucede, el Harry retomaría sus responsabilidades institucionales y juntos trabajarían en pos del reinado. En este marco, el príncipe de Gales manejaría los destinos de la realeza con el apoyo de su hermano nuevamente.

Si bien el heredero natural del trono y próximo rey es William, Carlos III no quiere dejar atrás a su hermano Harry y pretende que se reincorpore a la familia real para que ayude a su hermano. Harry, en tanto, se alejó de la Corona Británica tras renunciar a todas sus responsabilidades y casarse con Meghan Markle.

¿Por qué el príncipe Harry se distanció de la Corona Británica?

La distancia del príncipe Harry sobre la Corona Británica se debió a una serie de diferencias dentro de la familia real y las expectativas institucionales con las que debía cumplir a diario en su rol.

Harry, además, ha hablado públicamente sobre el impacto que tuvo sobre él la muerte de su madre Diana y la falta de apoyo institucional por parte de otros miembros de la realeza tras los ataques incesantes de la prensa mediática a su esposa, la reconocida actriz Meghan Markle.