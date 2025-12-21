En esta noticia
En este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3446 - Tomates
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 20 de diciembre
|1°
|3446
|11°
|3079
|2°
|4226
|12°
|8991
|3°
|5654
|13°
|9343
|4°
|3686
|14°
|9813
|5°
|6715
|15°
|5480
|6°
|2836
|16°
|1518
|7°
|1277
|17°
|5378
|8°
|8319
|18°
|0802
|9°
|9971
|19°
|2777
|10°
|1010
|20°
|0119
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la fertilidad y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.
Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones intensas o pasiones ocultas. Pueden indicar la necesidad de expresar sentimientos reprimidos o de nutrir relaciones importantes.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.