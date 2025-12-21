En esta noticia

En este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3446 - Tomates

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 20 de diciembre

 1°3446 11°3079
 4226  12°8991
 3°5654 13°9343 
 3686  14°9813 
 6715  15°5480 
 6°2836  16°1518
 1277  17°5378 
 8319  18°0802 
 9971  19°2777 
 10°1010 20°0119 

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la fertilidad y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones intensas o pasiones ocultas. Pueden indicar la necesidad de expresar sentimientos reprimidos o de nutrir relaciones importantes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.