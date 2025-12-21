En esta noticia ¿Qué significa soñar con tomates?

En este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3446 - Tomates

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 20 de diciembre

1° 3446 11° 3079 2° 4226 12° 8991 3° 5654 13° 9343 4° 3686 14° 9813 5° 6715 15° 5480 6° 2836 16° 1518 7° 1277 17° 5378 8° 8319 18° 0802 9° 9971 19° 2777 10° 1010 20° 0119

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la fertilidad y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones intensas o pasiones ocultas. Pueden indicar la necesidad de expresar sentimientos reprimidos o de nutrir relaciones importantes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.