Este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7858 - Ahogado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 20 de diciembre

1° 7858 11° 4430 2° 8208 12° 0561 3° 4192 13° 7473 4° 2958 14° 8468 5° 3869 15° 7446 6° 6981 16° 0217 7° 2647 17° 2076 8° 6060 18° 5080 9° 6456 19° 2061 10° 8072 20° 7689

¿Qué significa soñar con Ahogado?

Soñar con el ahogado puede simbolizar sentimientos de culpa o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna del soñador con situaciones que no ha podido resolver, lo que puede generar una sensación de ahogo emocional.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede ser un indicativo de que es momento de enfrentar miedos o traumas, permitiendo así una liberación y un nuevo comienzo en la vida del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.