Coronavirus: las estrategias de Chile, Brasil y Uruguay para contener el impacto económico

El avance del coronavirus a nivel global –ya contagió a más de 2,2 millones de personas y provocó más de 150 mil muertos– no solo resintió el sistema de salud de la mayoría de los países del mundo sino también su economía. Aunque lejos de la capacidad de respuesta de las grandes potencias, las estrategias adoptadas por los países de América latina han sido diversas.

En el caso de la Argentina el Gobierno resolvió adoptar rápidamente una cuarentena estricta, consciente de la endeblez del sistema sanitario para responder a una aluvión de casos, si se repetía lo que sucede en Europa. La prolongación del plazo original, de dos semanas, y las consecuencias económicas del parate del país, llevaron al Ejecutivo a motorizar una serie de medidas adicionales para evitar el derrumbe de la actividad.

Así, la administración de Alberto Fernández resolvió destinar $ 80.000 millones para el pago del denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a trabajadores informales. Además, se puso en marcha un programa de asistencia a pymes que permitió la postergación de hasta el 95% de contribuciones patronales en marzo y abril, y líneas de crédito al 24% con respaldo del Fondo de Garantía Argentino (FoGAr) para pagar salarios, por un monto que hasta el momento llegan a los $ 90.000 millones.

Las políticas de los países vecinos fueron similares en algunos casos e incluyeron medidas adicionales en otros. Aquí una radiografía del efecto económico a nivel regional.

Brasil

Con 33.682 casos positivos de coronavirus y 2141 muertes, el gigante de Sudamérica es hasta ahora el país más afectado de la región. Mientras la reciente salida del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, amenaza con complicar aún más el difícil escenario de la pandemia en el país, desde el Estado se están coordinando algunos alicientes para los brasileños.

El Congreso y el Gobierno acordaron ampliar la ayuda de emergencia de u$s 114 (600 reales) que ya había anunciado Bolsonaro a comienzos de abril en el marco de un paquete de medidas financieras de hasta u$s 38 mil millones para apuntalar la economía brasileña.

El plan inicial, que significaba un desembolso de u$s 18.000 millones para las arcas del Estado, consistía en tres pagos mensuales de 600 reales y comprendía a unos 54 millones de trabajadores informales, alrededor del 35% de la población económicamente activa de Brasil. Ahora, el gobierno accedió a ampliar el número de beneficiarios a agricultores familiares, pescadores artesanales y hogares monoparentales, entre otros. Las nuevas medidas implicarán alrededor de u$s 1905 millones (10 mil millones de reales).

La economía es una de las mayores preocupaciones para Bolsonaro, quien abiertamente ha boicoteado las medidas de cuarentena establecida por los gobernadores, visitando farmacias, panaderías y otros locales comerciales, provocando aglomeraciones de seguidores, pese a los consejos de su exministro Mandetta.

Chile

El país trasandino –que de este lunes inició un proceso de reapertura parcial en algunas comunas de la capital y comenzó a repartir el ‘Carnet Covid-19’ entre quienes ya se recuperaron del virus – hasta ahora reportó 9252 contagios y 116 muertes.

En marzo, el presidente Sebastián Piñera anunció un ambicioso plan de estímulo fiscal para contener las secuelas económicas del coronavirus: hasta ahora el gobierno ha desembolsado u$s 16.750 millones (6,7% del PBI chileno), una cifra histórica para Chile que duplica los u$s 8000 que se desembolsaron durante la crisis de 2009. El último informe del banco central proyectó una caída del 2,5% del PIB en 2020.

La primera parte del plan (unos u$s 11.750 millones) estableció medidas tanto para las personas como para las empresas. Priorizando que los trabajadores mantengan la relación laboral con sus empleadores, la Ley de Protección del Empleo le permite a unas 4.5 millones de personas acceder al Seguro de Cesantía teniendo en cuenta tres escenarios: suspensión del contrato por acto de autoridad (cuarentena); pacto de suspensión de contrato; y pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.

También se estableció un Subsidio Único Familiar (que significó alrededor de u$s 130.000.000) para unas 2 millones de personas sin trabajo formal y que tampoco pueden acceder a otros beneficios sociales como la Asignación Familiar o Maternal.

En abril el gobierno chileno lanzó además el Bono Covid-19 (se estima que el costo de la medida ronda los u$s 167 millones) que reparte u$s 58 (50.000 pesos chilenos) extra para beneficiarios del SUF (2.069.659), del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (98.999), y para los hogares vulnerables (unos 663.820) que no estén comprendidos en ninguno de esos programas.

Durante la vigencia del Estado de Catástrofe (3 meses) se suspenden los cortes de luz por falta de pago y, para los sectores más vulnerables, el Estado subsidiará parte del pago mensual del agua en consumos de hasta 15 ml. Para los servicios básicos también se prevé la moratoria de deudas así como el pago en cuotas. También el Plan Solidario de Conectividad que provee acceso gratuito a Internet para los sectores más vulnerables (cerca del 40%).

Para las empresas, por otra parte, el plan prevé la suspensión por tres meses del pago adelantado del impuesto a la Renta. Para las Pymes, se plantea la postergación del IVA por tres meses y financiación del pago en 6 o 12 cuotas a tasa cero; postergación del pago de contribuciones en abril y del impuesto a la Renta hasta julio.

La semana pasada, además, entró la segunda parte del programa de estímulo fiscal, que suma unos u$s 5000 adicionales con el objetivo de financiar un acuerdo entre el Estado y el sector bancario para lanzar una línea de créditos blandos. Destinados a 1.3 millones de usuarios, entre personas y empresas, estos préstamos tendrá seis meses de gracia y será pagadera en cuotas durante un periodo de entre 24 y 48 meses. Los créditos, por ahora, son a tasa cero o incluso puede ser negativa, dependiendo de la evolución de la inflación.

Uruguay

Con apenas 502 contagios por Covid-19 y sólo 9 víctimas fatales, Uruguay es uno de los países menos afectados por la pandemia en la región. A diferencia de la Argentina, la administración de Luis Lacalle Pou no estableció una cuarentena obligatoria aunque sí instó a los uruguayos a permanecer en sus domicilios y suspendió eventos masivos así como el ingreso a las playas.

En el marco de la emergencia sanitaria, y con el objetivo de aportar liquidez a la economía y preservar la cadena de pagos, el gobierno lanzó el Programa de Crédito Dirigido, una línea de préstamos blandos para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). El gobierno, además, reforzó los fondos del Sistema Nacional de Garantía para que más Pymes puedan acceder a los créditos, con garantía estatal.

También se estableció una moratoria del pago del IVA y el Banco de la República postergó los vencimientos para aquellas empresas que tengan deudas menores a los u$s 200.000. El Banco de Previsión Social, por otra parte, estableció exoneraciones y financiamiento para el pago de los aportes patronales para empresas con hasta 10 trabajadores.

Para los monotributistas (cerca de 10.000), el gobierno lanzó un subsidio de u$s 156 ( 6799 pesos uruguayos) para los meses de abril y mayo, además de un seguro por cese de actividad y un crédito blando de u$s 276 (12.000 pesos uruguayos). Para los trabajadores formales, recientemente también se anunció un subsidio que el Banco de Previsión Social abonará para que sus ingresos no sean inferiores al 75% del promedio de sus ingresos en los últimos seis meses. Esto se suma a un régimen especial de subsidio por desempleo que ya estaba vigente para las personas más afectadas por la pandemia, especialmente trabajadores en comercio y servicios.

Y para contener la crisis en los sectores más vulnerables, se lanzó el Plan de Alimentación que prevé un bono de u$s 28 (1200 pesos uruguayos) por única vez para la compra de una canasta básica de alimentos, para las personas que no están alcanzadas por otros beneficios sociales como Tarjeta Uruguay Social o Asignaciones familiares.

Por otra parte, el próximo 22 de abril será una de las primeras pruebas para evaluar la situación del virus en el país ya que se prevé la vuelta voluntaria a clases para 10.000 alumnos de 973 escuelas rurales.