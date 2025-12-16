En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4662 - Inundación

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre

1° 4662 11° 8860 2° 8883 12° 7882 3° 4943 13° 8723 4° 4873 14° 6560 5° 8874 15° 7064 6° 6266 16° 9763 7° 0581 17° 4104 8° 3977 18° 3353 9° 3627 19° 4435 10° 6121 20° 8912

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.

Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o liberación de emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar y resolver conflictos internos que nos afectan.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.