En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4662 - Inundación
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre
|1°
|4662
|11°
|8860
|2°
|8883
|12°
|7882
|3°
|4943
|13°
|8723
|4°
|4873
|14°
|6560
|5°
|8874
|15°
|7064
|6°
|6266
|16°
|9763
|7°
|0581
|17°
|4104
|8°
|3977
|18°
|3353
|9°
|3627
|19°
|4435
|10°
|6121
|20°
|8912
¿Qué significa soñar con inundación?
Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.
Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o liberación de emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar y resolver conflictos internos que nos afectan.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.