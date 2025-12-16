En esta noticia

En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4662 - Inundación

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre

 1°4662 11°8860
 8883  12°7882
 3°4943 13°8723 
 4873  14°6560 
 8874  15°7064 
 6°6266  16°9763
 0581  17°4104 
 3977  18°3353 
 3627  19°4435 
 10°6121 20°8912 

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.

Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o liberación de emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar y resolver conflictos internos que nos afectan.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.