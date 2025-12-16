Este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3801 - Agua
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de diciembre
|1°
|3801
|11°
|5058
|2°
|4569
|12°
|0610
|3°
|6587
|13°
|2867
|4°
|9770
|14°
|6250
|5°
|6458
|15°
|3530
|6°
|4469
|16°
|5341
|7°
|7667
|17°
|3645
|8°
|5091
|18°
|2453
|9°
|1388
|19°
|2591
|10°
|0836
|20°
|9665
¿Qué significa soñar con Agua?
Soñar con el agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, sugiriendo que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.
Además, el tipo de agua en el sueño, ya sea tranquila o turbulenta, puede indicar la calma o el caos en la vida del soñador. Este sueño puede ser una invitación a explorar y confrontar sentimientos reprimidos o a buscar un equilibrio emocional.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.