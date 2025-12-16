Este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3801 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de diciembre

1° 3801 11° 5058 2° 4569 12° 0610 3° 6587 13° 2867 4° 9770 14° 6250 5° 6458 15° 3530 6° 4469 16° 5341 7° 7667 17° 3645 8° 5091 18° 2453 9° 1388 19° 2591 10° 0836 20° 9665

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con el agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, sugiriendo que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.

Además, el tipo de agua en el sueño, ya sea tranquila o turbulenta, puede indicar la calma o el caos en la vida del soñador. Este sueño puede ser una invitación a explorar y confrontar sentimientos reprimidos o a buscar un equilibrio emocional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.