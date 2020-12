Coronavirus: descubren una nueva cepa que se esparce rápidamente en Reino Unido

El secretario de Salud británico, Matt Hancock, reveló que el gobierno identificó una nueva variante del coronavirus que podría “estar creciendo más rápido” que otras cepas conocidas. Según afirmó en una presentación ante la Cámara de los Comunes, ya se han reportado cerca de 1000 contagios relacionados con esta cepa, principalmente en el sur de Inglaterra.

Aunque el secretario de Salud dijo que es poco probable que esta nueva cepa cause trastornos más severos que otras, el número de contagios crece rápidamente y ya han informado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto.

"A esta altura, debo subrayar que actualmente no hay nada que sugiera que esta variante es más probable que cause una enfermedad grave y el último consejo clínico es que es muy improbable que esta mutación no responda a una vacuna, pero demuestra que tenemos que estar atentos y seguir las reglas y que todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad personal de no propagar este virus", afirmó Hancock.

El funcionario agregó que se espera obtener más información en las próximas semanas ya que la nueva cepa está siendo analizada en Porton Down, un antiguo centro de armas químicas devenido en parque científico donde están instaladas agencias del Ministerio de Defensa y de Salud.

Debido al rápido incremento de casos, Hancock anunció que a partir del próxima miércoles nuevas zonas de Londres, Hertfordshire (Three Rivers, Watford, Hertsmere y Broxbourne) y Essex (Basildon, Brentwood, Harlow, Epping Forest, Castle Point, Rochford, Maldon, Braintree, Chelmsford, Thurrock y Southend-on-Sea) entrarán en Fase 3 de confinamiento, con el objetivo de revertir lo más pronto posible la tendencia alcista.

Denominada como “muy alta alarma”, la Fase 3 del confinamiento es la más estricta de todas: prevé el cierre de locales de hospitalidad como bares, pubs, cafés, restaurantes y clubes sociales, excepto para take away o delivery; el cierre de hoteles y hostels, salvo algunas excepciones; y restricciones a las reuniones sociales, entre otras medidas.

Se espera que el próximo miércoles el gobierno británico realice una revisión formal de las distintas fases de confinamiento en el Reino Unido.