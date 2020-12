Coronavirus: Reino Unido comenzó a vacunar contra el Covid-19

El Reino Unido comenzó a administrar este martes la vacuna contra el coronavirus de manera masiva en una jornada que el ministro de Salud británico, Matt Hancock , bautizó como "Día V”.

Una mujer de 90 fue la primera en colocarse la vacuna contra el Covid-19 . Se trata de Margaret Keenan, de 90 años, fue filmada y fotografiada mientras se le administraba en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra.

Fue el "mejor regalo temprano de cumpleaños", dijo Keenan, quien celebra sus 91 años la semana próxima.

"No puedo agradecer lo suficiente al personal del NHS (Servicio Nacional de Salud de Reino Unido) que me ha cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera a quien se le ofrezca la vacuna es que se la ponga; si me la pueden dar a mí a los 90, te la puedes poner tú también", dijo en referencia al hecho de que no es obligatoria.

La vacuna, que requiere de una primera dosis y un refuerzo a los 21 días, es la desarrollada por Pfizer/BioNTech. Se trata de un nuevo tipo de vacuna llamada ARN, que utiliza un fragmento pequeño del código genético del virus para enseñarle al cuerpo cómo combatir el virus y generar inmunidad.

Según informaron las autoridades británicas, las vacunas comenzaron a llegar a Reino Unido desde la planta de Bélgica días antes de comenzar el programa.

Desde sitios de almacenamiento temporal, cuya ubicación se ha mantenido en secreto por razones de seguridad, las vacunas fueron trasladadas hacia distintos hospitales de todo el país.

En Inglaterra, 50 hospitales fueron seleccionados para comenzar con la vacunación, que arranca de forma simultánea en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Hasta el momento, se ordenaron 40 millones de dosis, suficientes como para vacunar a 20 millones de personas.

Actualmente, hay disponibles en el país cerca de 800.000 dosis. Se espera que antes de que acabe el año lleguen otros cuatro millones de dosis, y el resto en 2021. El gobierno británico señaló que no descarta recurrir al ejército para garantizar su arribo.

Su distribución será más parecida a "una maratón que a un carrera de corta distancia", advirtió Stephen Powis, director médico del NHS , que estima que tomará varios meses inocular a toda la gente que la necesita.

El último sábado, Rusia comenzó a administrar la suya, denominada Sputnik V. En Estados Unidos y la Unión Europea, las respectivas agencias de seguridad del medicamento deben anunciar sus aprobaciones próximamente.

Temperatura de 70º bajo cero

Uno de los mayores problemas que hace de la logística una operación compleja es que la vacuna debe conservarse en una temperatura de -70º.

Cada caja que viaja desde la planta de Bélgica hacia Reino Unido es seguida de cerca por un sistema de rastreo para controlar que se mantenga la temperatura. Al llegar, un equipo especializado revisa que las cajas -que contienen 975 dosis cada una- no hayan sufrido daños durante el viaje. La tarea puede demorar hasta un día.

Una vez que las cajas se dividen y las vacunas se descongelan, pueden conservarse en una conservadora a temperaturas de entre 2º y 8º por un máximo de 5 días.

La campaña británica se hará en un primer momento solo en hospitales debido a la necesidad de mantener la vacuna a la temperatura requerida (-70°). Más adelante se establecerán 1000 centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos, anunció Hancock.

Los primeros en recibir la vacuna serán las personas mayores que ya acuden al hospital como pacientes externos, así como aquellos a los que se les acaba de dar el alta hospitalaria.

También se invitará a los mayores de 80 años para recibir la vacuna en el hospital, y al personal que trabaja en residencias de ancianos.

Las vacunas que no utilicen estos grupos se emplearán para los trabajadores sanitarios, que son quienes corren el mayor riesgo de enfermarse gravemente por el virus.