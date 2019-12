COP25: "más ambiciones" pero sin acuerdo en puntos clave

La Cumbre Mundial del Clima tuvo un comienzo difícil –cuando Chile tuvo que desistir de ser anfitrión de la COP25 por el estallido social– y terminó de la misma forma, tras extenderse dos días más por la falta de consenso para llegar a un documento acordado.

Entre los principales puntos del acuerdo 'Chile - Madrid. Tiempo de Actuar', el documento pide "un aumento de la ambición" en la lucha contra el cambio climático, y sienta las bases para que en 2020 los países presenten compromisos de reducción de emisiones. Sin embargo, no se contempla la regulación de los mercados de carbono, aumentando el riesgo de que los compromisos que se asuman queden diluidos.

Sin embargo, países como Estados Unidos, China e India –grandes emisores de gases de efecto invernadero–, decidieron no plegarse a este compromiso. "No estamos satisfechos", admitió Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente de Chile y presidenta de la COP25, y agregó: "queríamos implementar un mercado de carbono robusto, con integridad ambiental". "Es triste no haber podido llegar al acuerdo final, estuvimos tan cerca", concluyó Schmidt.

Otro de los puntos del acuerdo es que las políticas climáticas deben ser permanentemente actualizadas en base a los avances de la ciencia. En este sentido, el conocimiento científico será el "eje principal" para orientar las decisiones climáticas de los países. "La ciencia es clara, pero la ciencia está siendo ignorada" publicó en Twitter, la activista adolescente Greta Thunberg, que se fue de Madrid diciendo que la Cumbre se estaba desmoronando.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterrez manifestó que "la comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la crisis climática".