Una tormenta negra avanza por el país: traerá granizo, lluvias con descargas eléctricas y nieve, ¿cuáles son las provincias afectadas?

La fuerte tormenta que atraviesa España este lunes obliga a extremar precauciones. La Agencia Estatal de Meteorología AEMET activó alerta en varias provincias del país por lluvias torrenciales, nieve y viento fuerte. El episodio está asociado a una masa de aire frío que mantiene cielos cubiertos.

Según la previsión oficial, la tormenta dejará precipitaciones persistentes en el norte. También afectará al Mediterráneo, Baleares y zonas montañosas del interior. El riesgo aumenta por heladas, ráfagas de viento y posible granizo.

La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

Dónde lloverá este lune en el país

La fuerte tormenta concentrará las lluvias intensas en el norte peninsular.Las fachadas atlánticas recibirán chubascos frecuentes durante toda la jornada. El oeste y el litoral cantábrico estarán entre las zonas más afectadas.

En el Mediterráneo, un frente activo dejará precipitaciones en Cataluña y Baleares. En algunos tramos costeros podrían ser puntualmente fuertes. No se descarta tormenta con granizo pequeño.

La nieve aparecerá en sistemas montañosos del norte y del interior. La cota se situará entre 800 y 1000 metros, con descensos locales. En Pirineos, las acumulaciones pueden ser significativas.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La AEMET mantiene alerta por la fuerte tormenta en varias provincias del país. Los avisos incluyen lluvias intensas, viento fuerte y nevadas. El Cantábrico presenta riesgo por oleaje y rachas muy fuertes.

Baleares permanece en alerta por chubascos con tormenta. Estos episodios pueden ser localmente intensos durante la mañana. La situación mejorará de forma gradual por la tarde.

Las zonas de montaña concentran el mayor riesgo. Las heladas serán moderadas y, en algunos puntos, fuertes. La combinación de nieve y viento complica la circulación.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

La fuerte tormenta afecta de forma desigual al territorio.Este es el resumen del tiempo por comunidades, según la AEMET:

Galicia : cielos cubiertos, lluvias frecuentes y nieve desde 800 metros.

Asturias : nuboso, chubascos débiles y heladas en la cordillera.

Cantabria : lluvias en el litoral y nieve en el interior.

País Vasco : chubascos en la costa y descenso térmico.

Castilla y León : precipitaciones débiles y heladas persistentes.

Navarra : lluvias ocasionales en el norte y frío generalizado.

La Rioja : nubosidad en aumento y nieve en la Ibérica.

Aragón : nevadas en Pirineos y viento moderado.

Cataluña : lluvias intensas locales y nieve en cotas medias.

Comunidad de Madrid : lluvias débiles y nieve en la sierra.

Castilla-La Mancha : nuboso y heladas en el interior.

Extremadura : lluvias débiles y frío en zonas altas.

Comunidad Valenciana : aumento de nubosidad y viento fuerte interior.

Región de Murcia : descenso térmico y heladas en el interior.

Islas Baleares : chubascos con tormenta y posible granizo.

Andalucía : lluvias débiles en sierras y viento moderado.

Canarias: lluvias persistentes en el norte de islas montañosas.

La AEMET recomienda seguir los avisos oficiales. La alerta puede ampliarse si la fuerte tormenta se intensifica.La prudencia resulta clave en carretera y zonas expuestas.