Llega el nuevo modelo de Dacia: se trata de un SUV híbrido nominado a coche finalista del año 2026.

Dacia ha ampliado su gama con la llegada del Bigster, un nuevo SUV híbrido de cinco plazas que ya ha sido nominado como finalista a Coche del Año 2026. El modelo apuesta por un diseño moderno y robusto, un interior amplio y una oferta mecánica electrificada pensada para el uso diario y los viajes largos.
Con un planteamiento enfocado al confort, la modularidad y la eficiencia, el Dacia Bigster se comercializa en varias versiones y con distintas tecnologías híbridas. La marca ha presentado un vehículo que combina espacio, equipamiento y una gama de precios escalonada según el nivel de acabado.
Versiones, precios y diseño del Dacia Bigster
El Dacia Bigster se ofrece en cuatro acabados, con diferencias en equipamiento, diseño y precio disponible en España:
Bigster Essential – desde 24.990 euros
- Climatización manual
- Cámara de visión trasera
- Cuadro de instrumentos digital de 7’’
- Media Display con pantalla de 10,1’’ y 4 altavoces
Bigster Expression – desde 26.190 euros
- Climatización automática bizona
- Banqueta trasera abatible 40/20/40 con sistema Easy Fold
- Freno de parking automático
- Media Display de 10,1’’ con 4 altavoces
Bigster Extreme – desde 27.990 euros
- Techo solar panorámico con apertura eléctrica
- Cuadro de instrumentos digital de 10’’
- Barras de techo modulares
- Media Nav Live con pantalla de 10,1’’ y 6 altavoces
Bigster Journey – desde 27.990 euros
- Portón trasero con apertura eléctrica
- Cuadro de instrumentos digital de 10’’
- Asiento del conductor con regulación eléctrica
- Media Nav Live con navegación conectada y 6 altavoces
En diseño, el Bigster destaca por detalles como el color exclusivo Azul Índigo con techo negro, llantas de aleación de 19’’ diamantadas en negro y un interior espacioso con hasta 702 litros de capacidad de maletero, el mayor de su clase.
Opciones de motor disponibles en el Dacia Bigster
El nuevo SUV de Dacia cuenta con una amplia gama de motorizaciones híbridas y mild hybrid, todas orientadas a mejorar el consumo y reducir las emisiones:
Full hybrid 155
- Gasolina y electricidad
- Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad
- Batería de 230 V con carga automática
- Hasta un 40% de ahorro en consumo
Mild hybrid 140
- Gasolina y electricidad
- Asistencia eléctrica al motor térmico
- Batería de 48 V con carga automática
- Ahorro de combustible de hasta el 10%
Mild hybrid-G 140
- Bicombustible gasolina + GLP
- Hasta un 30% de ahorro en combustible
- Autonomía total de hasta 1480 km
- Un 10% menos de emisiones de CO2
Hybrid-G 150 4x4
- Electricidad y gasolina/GLP
- Hasta un 60% de conducción eléctrica en ciudad
- Más de 1480 km de autonomía total
- Hasta un 30% de ahorro en combustible
En la versión 4x4, el Bigster incorpora un selector de modos de conducción para adaptarse tanto a carretera como a terrenos específicos o de montaña.
Tecnología y equipamiento del nuevo Dacia Bigster
El SUV híbrido de Dacia incorpora un completo paquete tecnológico y de asistencia a la conducción:
- Media Nav Live con navegación conectada, información de tráfico en tiempo real y mapas actualizados durante 8 años
- Pantalla multimedia táctil de 10’’ con conexión de smartphone por wifi o USB
- Cuadro de instrumentos digital de 10’’ con información de conducción y consumo
- Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces
- Mandos en el volante para cambio de marcha
En seguridad, el Bigster incluye de serie sistemas avanzados de ayuda a la conducción, como frenada de emergencia, asistente de velocidad con detección de señales, alerta y mantenimiento de carril, regulador de velocidad adaptativo, luces de carretera automáticas y cámara multivisión, cumpliendo con las normativas europeas más recientes.
Con esta propuesta, el Dacia Bigster se posiciona como uno de los SUV híbridos más completos y versátiles de la marca, combinando espacio, tecnología y eficiencia.