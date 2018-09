Brasil: por qué y cómo crece entre las mujeres la ola anti-Bolsonaro

En las redes sociales, la mayor amenaza para el favorito de los sondeos en los comicios del 7 de octubre en Brasil son las mujeres. Más de un millón de seguidoras se unieron a páginas y grupos de Facebook para concientizar sobre las declaraciones misóginas del ultraderechista Jair Bolsonaro y promover que no lo voten.

Las redes sociales son la plataforma más activa del candidato del Partido Social Liberal (PSL) para desplegar su propaganda, en vistas de la escasa pauta oficial que tiene para difundirse en el medio masivo más exitoso de Brasil para los políticos: la televisión.

Debido al escaso caudal de votos que obtuvo el PSL en las últimas elecciones, Bolsonaro dispone de un ínfimo espacio televisivo en comparación, por ejemplo, con el partido de su rival Geraldo Alckmin, el PSDB.

Por eso también quienes se oponen a la candidatura de Bolsonaro por sus declaraciones misóginas, recurren a Facebook para concientizar sobre el menosprecio que expresó reiteradamente hacia las mujeres y así desactivar la creciente intención de voto a su favor. Un sondeo de Datafolha divulgado esta semana señaló que el porcentaje de rechazo femenino a la candidatura de Bolsonaro subió de 43 a 49%.

Por MÓNICA VALLEJOS Mirá también Países sudamericanos desfilan por China para cerrar acuerdos comerciales Las tres delegaciones son de alto nivel. Para el gigante asiático, el país trasandino es su mayor socio comercial en el Cono Sur. Maduro, en tanto, prometió volver a Caracas con "grandes logros" y "nuevos acuerdos" con su mayor aliado financiero en el mundo.

Al menos 14 grupos y páginas de Facebook se denominan "Mulheres unidas contra Bolsonaro" y uno de ellos alcanzó el millón de seguidoras, desde su creación hace dos semanas.

En todo caso, estas páginas concientizan sobre declaraciones del ex capitán del Ejército como la que pronunció en el 2017 sobre su paternidad: "Tuve 5 hijos, 4 hombres y en la última, tuve una debilidad , y llegó una mujer". Uno de los flyers de "Mulheres unidas contra Bolsonaro" ironiza al respecto: "Bolsonaro, ¿por qué perdió Usted la elección? ¡Ah! Llegó un millón de mujeres y tuvo una debilidad".

Un sondeo de Datafolha divulgado esta semana señaló que el porcentaje de rechazo femenino a la candidatura de Bolsonaro subió de 43 a 49%.

Algunos de estos enlaces de Facebook aclaran que son sólo para mujeres y que está prohibido un "discurso de odio". Otros afirman que no son proclives a ningún candidato en particular, sólo se oponen a uno: Bolsonaro.

10 administradoras en Facebook

"Las mujeres se unieron contra Bolsonaro !!!" fue creado por un grupo que se opone al avance y la habilitación "del machismo, la misoginia y otros prejuicios representados por el candidato Jair Bolsonaro y sus constituyentes". Las organizadoras dicen que la iniciativa es apartidaria y no está alineada a una ideología. Quienes piden unirse al grupo tienen que responder un cuestionario y leer las reglas del grupo para ser aceptado por una de las 10 administradoras y 84 moderadoras, indicó Folha de Sao Paulo.

Nicho publicitario

Este y los otros grupos no sólo cosechan "me gusta", sino que concentran un alto grado de interacción de las seguidoras, un nicho que ya están evaluando publicistas al saber que hasta el 7 de octubre tienen allí un público cautivo: el femenino. E incluso, especulan que el plazo para aumentar sus ganancias publicitarias se extendería hasta el 28 de octubre, ya que descuentan que Bolsonaro llegará a la segunda ronda.

Eslógans anti Bolsonaro

Algunas de las consignas son "soy mujer & sólo voto a quien me respeta. Día 7 de octubre: voto consciente". "Entienda: no apoyar a Bolsonaro no significa ser petista (del Partido de los Trabajadores) y ni siquiera tiene relación con ser de izquierda. No se trata de una cuestión partidaria o ideológica. Es una cuestión de ética ante el ser humano no apoyar a alguien que propaga violencia, preconceptos e intolerancia. Piensa en eso". "Mujer: no votes a un candidato machista, homofóbico y racista". "Soy mujer de derecha, soy mujer de izquierda, soy mujer sin lado político, soy consciente: retroceso, no".