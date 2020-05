Brasil: Casa de Moneda podría trabajar horas extras ante la falta de efectivo para pagar una asignación

Brasil se está quedando sin billetes para pagar los fondos de ayuda a las personas empobrecidas por la crisis del coronavirus. La situación es tan precaria que este lunes la Casa de Moneda le pidió a sus trabajadores que aumenten la producción de papel moneda y que hagan horas extras si es necesario.

En un documento al que tuvo acceso Reuters, la Casa de Moneda brasileña explica que se necesitarán más billetes para poder pagar los famosos ‘coronavouchers’, una asignación de u$s 103 (600 reales) por tres meses que destina el gobierno para ayudar a trabajadores no registrados y personas vulnerables en el contexto de la pandemia, que ya infectó a xxx personas y mató a otras xxx . Se calcula que podrían inscribirse hasta 60 millones de personas para el programa.

El efectivo es vital en Brasil, donde casi un tercio de la población no está bancarizada y, por lo tanto, no tiene acceso a tarjetas de crédito ni débito. Según el Banco Mundial, alrededor del 30% de los brasileños no tiene servicios bancarios, un porcentaje todavía mayor que China e India

De hecho, en las sucursales de Caixa Econômica Federal, el banco estatal, se forman filas enormes, con el riesgo de contagio en medio de la pandemia; algunas personas incluso acampan en la noche para acceder al efectivo.

Y es que la aplicación del plan ha sido problemática: el gobierno comenzó a pagar una cuota inicial bajo el programa a principios de abril, pero retrasó la segunda, programada para fines del mes pasado. Es probable que se publique un nuevo horario en los próximos días.

Una de las fuentes a las que tuvo acceso Reuters, le atribuyó el retraso en la segunda entrega, precisamente, a la falta de efectivo; mientras que otra dijo que aún no podía pagarse porque el primer pago estaba todavía en progreso, aunque confirmó la escasez de dinero.

El banco central de Brasil, que supervisa el suministro de dinero, confirmó que ha estado en conversaciones con la Casa de Moneda para que aumente su producción, según un comunicado enviado a Reuters.

La cantidad de dinero en circulación ya aumentó un 23% interanual, por arriba de los u$s 50 mil millones (291.200 millones de reales), pero gran parte del papel moneda adicional está siendo acumulado por personas y empresas debido a las preocupaciones sobre la crisis y porque gran parte de la economía está cerrada.