El dólar blue hoy lunes 12 de enero se ofrece a $ 1485 para la compra y $ 1505 para la venta.

En la última semana del 2025, la cotización volvió a subir y cerró el año con un aumento total de $ 300, es decir, un 24,39% más.

De esta forma, el blue se movió por debajo del ritmo de la inflación el año pasado, la cual acumuló un 27,9% entre enero y noviembre de 2025.

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 12 de enero cotiza ahora a $ 1440 para la compra y $ 1490 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Esto deja a la brecha entre el oficial y el informal con una diferencia cercana al 1% a favor del paralelo.

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1469 para la compra y $ 1470 para la venta.

Desde el viernes 2 de enero, las bandas dentro de las que se puede mover el dólar oficial ya se mueven moverse al ritmo del último dato de inflación vigente.

Así, en lugar del 1% mensual que se mantenía vigente desde abril del 2025, este mes las bandas de flotación del dólar se actualizarán a diario para alcanzar un 2,5% al cierre de enero, correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435). Fuente: Shutterstock rafastockbr

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1937 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del peso impositivo.

El Banco Central (BCRA) compró el viernes u$s 43 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el marco del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en diciembre.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.396 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 12 de enero

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1440 $ 1490 Dólar Blue $ 1485 $ 1505 Dólar Mayorista $ 1469 $ 1470 Dólar MEP $ 1490 $ 1492 Dólar CCL $ 1527 $ 1552

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 12 de enero

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 12 de enero se consigue a $ 1527 para la compra y $ 1552 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 12 de enero

El dólar MEP hoy lunes 12 de enero se ubica a $ 1490 para la compra y $ 1492 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 12 de enero

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,000 1.475,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.420,000 1.480,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.490,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.420,000 1.490,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

La tasa se subió a una montaña rusa: ¿qué pasa y cuánto durará?

Los repos van y vienen, lo que importa son los pesos. Así parece operar el mercado, con las cauciones en el centro de la escena. Sigue llamando la atención que se mantengaN en niveles elevados, con apertura a 44%, cierre a 22% y el promedio ponderado por volumen operado que fue de 36%.

La volatilidad es otro factor desconcertante, en este mercado, el de caución, que se ha convertido en la principal referencia del mercado de pesos a corto plazo.

Entre banqueros, la queja recurrente es por la volatilidad, reclamando al BCRA una intervención o bien una política monetaria más predecible. “Es altísima la volatilidad y por ello es que termina afectando los precios de las Lecap y Boncap. Todo un subibaja.

Ello les restará atractivo en las licitaciones porque la variación de precios que tienen es muy elevada”, se quejó un tesorero de un banco argentino que optó por el anonimato.

Leé la nota completa en este enlace.