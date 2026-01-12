En esta noticia

El dólar blue hoy lunes 12 de enero se ofrece a $ 1485 para la compra y $ 1505 para la venta.

En la última semana del 2025, la cotización volvió a subir y cerró el año con un aumento total de $ 300, es decir, un 24,39% más.

De esta forma, el blue se movió por debajo del ritmo de la inflación el año pasado, la cual acumuló un 27,9% entre enero y noviembre de 2025.

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 12 de enero cotiza ahora a $ 1440 para la compra y $ 1490 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Esto deja a la brecha entre el oficial y el informal con una diferencia cercana al 1% a favor del paralelo.

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1469 para la compra y $ 1470 para la venta.

Desde el viernes 2 de enero, las bandas dentro de las que se puede mover el dólar oficial ya se mueven moverse al ritmo del último dato de inflación vigente.

Así, en lugar del 1% mensual que se mantenía vigente desde abril del 2025, este mes las bandas de flotación del dólar se actualizarán a diario para alcanzar un 2,5% al cierre de enero, correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435).
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1937 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del peso impositivo.

El Banco Central (BCRA) compró el viernes u$s 43 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el marco del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en diciembre.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.396 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 12 de enero

El dólar blue hoy lunes 12 de enero cotiza a $ 1485 para la compra y $ 1505 para la venta.

CotizaciónCompraVenta
Dólar BNA$ 1440$ 1490
Dólar Blue$ 1485$ 1505
Dólar Mayorista$ 1469$ 1470
Dólar MEP$ 1490$ 1492
Dólar CCL$ 1527$ 1552

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 12 de enero

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 12 de enero se consigue a $ 1527 para la compra y $ 1552 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 12 de enero

El dólar MEP hoy lunes 12 de enero se ubica a $ 1490 para la compra y $ 1492 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 12 de enero

El dólar oficial hoy lunes 12 de enero opera a $ 1490.

EntidadCompraVenta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.1.425,000 1.485,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA1.430,000 1.480,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.1.415,000 1.475,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.1.430,000 1.480,000
BANCO SUPERVIELLE S.A.
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES1.420,000 1.480,000
BANCO PATAGONIA S.A.1.430,000 1.490,000
BANCO HIPOTECARIO S.A.1.420,000 1.480,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA1.430,000 1.480,000
BRUBANK S.A.U.1.415,000 1.470,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO1.430,000 1.480,000
BANCO MACRO S.A.1.420,000 1.490,000
BANCO PIANO S.A.1.430,000 1.480,000
BANCO DE COMERCIO S.A.1.415,000 1.465,000

