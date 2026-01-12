Este lunes, 12 de enero de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1681 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,49%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.38%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto podría haber indicado una disminución en la confianza de los inversores. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible, lo que reflejaría un equilibrio en el mercado.

En general, la tendencia actual sugiere un clima económico optimista que podría influir en decisiones de inversión a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.64%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.