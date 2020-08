Barack Obama: “Trump usó el poder de la Casa Blanca para beneficiarse a sí mismo y a sus amigos”

Un día después de que hablar Michelle Obama y se mostrara sumamente crítica con Donald Trump, ahora lo hizo su marido, el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Su discurso del miércoles fue duro y punzante contra su sucesor. “Trump usó el poder de la Casa Blanca para beneficiarse a sí mismo y a sus amigos”, puntualizó Obama.

Desde el museo de la revolución estadounidense, en la ciudad de Filadelfia, el ex mandatario aseguró que si bien no esperaba que Trump “continuara con sus políticas al ganar la elección, albergaba esperanzas de que mostrara algún interés en tomarse el trabajo con seriedad”.

“Nunca mostró interés en hacer el trabajo. Usó el poder de su puesto para beneficiarse a sí mismo o sus amigos", señaló el ex mandatario. Y agregó: "Ningún interés en tratar la presidencia como algo más que otro reality show que puede usar para recibir la atención que tanto desea”.

“Donald Trump no creció porque no puede. Y las consecuencias de esa imposibilidad son severas. 170.000 estadounidenses muertos. Millones de puestos de trabajo que desaparecieron. Nuestros peores impulsos desatados, nuestra orgullosa reputación alrededor del mundo fuertemente dañada, y nuestras instituciones democráticas amenazadas como nunca antes”, sumó.

Para no hablar a media tinta ni dejar lugar a la duda, Obama nombró a Trump con nombre y apellido en reiteradas ocasiones. No ahorró críticas al actual presidente estadounidense, como tampoco halagos al candidato que apoya Joe Biden, su ex vicepresidente, de quien dijo que lo hizo un mejor jefe de Estado.

“Hace doce años, cuando comencé a buscar un vicepresidente, no sabía que encontraría un hermano. Joe y yo proveníamos de distintos lugares y distintas generaciones. Pero lo que rápidamente comencé a admirar de él es su resiliencia, causada de demasiadas luchas; su empatía, causada por demasiado luto”, expresó.

“Tengamos esta pandemia bajo control, expandamos la cobertura en salud a más estadounidenses como hicimos 10 años atrás, rescatamos la economía como lo hicimos después de la Gran Depresión; hagamos grandes cambios para que la vida de los estadounidenses sea más fácil”, dijo Obama.