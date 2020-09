Ajuste en Chile: el gobierno no subirá el salario mínimo este año

Tras no llegar a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el gobierno de Chile ingresó ayer al Congreso la propuesta para el reajuste del salario mínimo mensual para el período septiembre 2020-septiembre 2021, y el cual -de acuerdo a un comunicado de Ministerio de Hacienda- considera mantener el nivel actual de $ 320.500, por lo que la variación es de 0%

En la misiva, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que el reajuste propuesto al salario mínimo "es reflejo de la crisis económica y laboral, que atraviesa el país, como consecuencia de la pandemia Covid-19".

Otro de los argumentos usados por Briones, es que la caída de la actividad económica deja al país en niveles que se tenían hace tres años, "cuando el salario mínimo era de $ 291.426, medido en poder adquisitivo a mayo de este año".

El secretario de Estado además indicó que que este reajuste "mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores; responde a la realidad de los miles de chilenos y chilenas que hoy buscan empleo; y es responsable con las pymes que hoy buscan recuperarse y que emplean a tres de cada cuatro trabajadores que ganan el mínimo".

Tras no llegar a un acuerdo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, sostuvo que pese a la voluntad que existió por parte del ministro Briones, "lamentablemente en el punto sobre el reajuste real a los salarios, es decir donde los empleadores y los empresarios se meten la mano al bolsillo, no pudimos avanzar porque la cifra que comprometía el Ejecutivo estaba lejos de lo que podía aceptar la CUT, y por lo tanto en ese punto no hemos logrado acuerdo".

Sin embargo, desde el gremio de todas formas rescataron los avances logrados en la mesa en materias como protección al empleo y los subsidios a las nuevas contrataciones.