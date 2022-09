Elecciones Brasil 2022: un estratega de Trump considera un "héroe" a Jair Bolsonaro, pero está "fascinado" con Lula

En una especie de juego a dos bandas a pocos días de las elecciones en Brasil, Steve Bannon, uno de los principales estrategas del ex presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que considera un "héroe" al actual mandatario Jair Bolsonaro pero que está "fascinado" con Lula, el ex jefe de Estado que lidera las encuestas.

En este sentido, Bannon consideró que los comicios presidenciales del próximo 2 de octubre en el gigante sudamericano serán "un enfrentamiento cara a cara entre dos políticos carismáticos de talla mundial".

"Bolsonaro es un gran héroe para todos nosotros. Está al nivel de Viktor Orban (primer ministro de Hungría), como alguien que defendió la soberanía nacional y realmente construyó una base", aseguró el asesor de Trump.



Sobre los seguidores del presidente brasileño, Bannon señaló que "tiene evangélicos, tiene gente de clase trabajadora. Si miras a Brasil, (el bolsonarismo) es muy parecido al movimiento MAGA (Make America Great Again, de republicanos vinculados a Trump): los bolsonaristas son muy parecidos a los desfavorecidos de America First. Y las personas alineadas contra Bolsonaro), en particular los globalistas, son los mismos que están en contra de Trump".

Sin embargo, el estratega político estadounidense afirmó que "Lula me fascina. Me atraen las grandes personalidades. Estudié a Lula durante muchos, muchos años, y particularmente a principios de la década de 2000, antes del colapso financiero mundial de 2008. Tuvo un tremendo éxito financiero en el Gobierno.

En esta misma línea, Bannon añadió: "Considero que es un personaje trágico, porque creo que realmente creía lo que decía. Y también creo que es parte de la red política que el Partido Comunista chino ha corrompido en todo el mundo. Es un ejemplo perfecto de eso".

Para el asesor de Trump, "Lula es un político con mucha experiencia, muy sofisticado en lo que respecta a los medios y particularmente a los medios globales. Si vas a ser un político pragmático y tratas de ser elegido en un país occidental, tienes que sentarte y decir: ‘Oh, el Partido Comunista Chino es malo'. Vemos lo mismo en EE.UU".



