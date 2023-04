Solo 14 países lo pueden vender y Argentina es líder: cómo funciona esta industria del futuro

Argentina tiene un as bajo la manga. Es uno de los pocos países que puede competir en el creciente negocio de los satélites . Actualmente, solo catorce países cuentan con la tecnología para poner satélites en órbita a través de lanzadores propios.

No solo son pocos los países sino también las empresas -de capitales privados- que se vienen sumando a este mercado. La reconocida SpaceX es la primera que viene a mente pero no es la única. En la escena están entrando empresas como Rocket Lab, Firefly Aerospace y Astra.

Aunque acaso la que más destaque es la startup argentina que quiere sumarse a este negocio: Tlon Space.

"Tlon Space es una empresa privada de capital argentino, dedicada a la puesta en órbita de satélites de manera ecológica, segura, flexible, económica y frecuente a través del uso de tecnologías innovadoras propias. La empresa tiene como objetivo c rear valor para los fabricantes y operadores de pequeños satélites al proporcionarles el servicio de acceso al espacio. Nuestros clientes previamente informarán acerca de los planos orbitales requeridos para el armado de su constelación de satélites y ofreceremos el delivery en un corto período de tiempo y al precio más bajo del mercado", explica Luis Monsegur, COO y cofundador de la empresa.

"Para efectuar este servicio nuestros ingenieros han desarrollado y construido un vehículo lanzador espacial ultraliviano, Aventura I , que permite una operación continua y eficiente". agrega Monsegur. La empresa trabaja desde el año 2005 en la investigación y el desarrollo del proyecto, y a partir del año 2021 comenzaron las pruebas para certificar el desarrollo en vuelo y los distintos subsistemas que componen el sistema de lanzamiento . "En este momento estamos efectuando los últimos vuelos experimentales que concluirán cuando se acceda a la órbita terrestre hacia fines de este año o a principios del 2024 ", precisa el experto.

Por qué Argentina lidera en el mercado de satélites

Desde Tlon Space, consideran que Argentina puede pelear en este mercado porque "más allá de algunos altibajos, Argentina viene invirtiendo desde hace 60 años en educación, investigación y desarrollo tecnológico lo cual ha permitido que desde el sector público, y también desde el sector privado, se haya desarrollado tecnología de punta en el país , como es la serie de satélites científicos, de observación y de comunicaciones que actualmente se encuentran prestando servicios desde la órbita".

Estos desarrollos se enmarcan en la llamada "nueva industria espacial", o New Space, a la que también pertenecen SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos . "Este sector se viene desarrollando gracias a una evolución tecnológica y un abaratamiento de costos que permite acceder a desarrollos y herramientas que antes estaban reservadas solo para los abultados presupuestos de las agencias espaciales. A modo de ejemplo y para tener una idea de los montos: desarrollar el cohete Ariane 6 de la ELA requirió u$s 10.350 millones, mientras que el Electrón de Rocket Lab solamente u$s 300 millones", contextualiza el cofundador de la startup.

En los últimos diez años se consolidó el auge de los nanosatélites que brindan servicios satelitales que hace diez años eran imposibles para aparatos de esas dimensiones. La idea de estos dispositivos es retener la funcionalidad pero disminuyendo el tamaño.

"De una manera similar a lo que pasó con las computadoras domésticas, la miniaturización abrió la puerta a nuevas capacidades y por ende a otro tipo de prestadores. Actualmente en el mundo existen miles de iniciativas para construir constelaciones de pequeños satélites para procesamiento de datos y telecomunicaciones. Este ecosistema dispone de aplicaciones de lo más diversas, desde Internet de las Cosas, comunicación 5G, tecnología de blockchain y telemedicina", conluyen desde Tlon Space.