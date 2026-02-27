Jack Dorsey, cofundador de Twitter (ahora X), sacudió el mundo empresarial al anunciar en las últimas horas que Block –la empresa matriz de Square y Cash App que él mismo fundó en 2009– despedirá a más de 4.000 empleados, reduciendo su plantilla de más de 10.000 a menos de 6.000 personas. El motivo: una reestructuración profunda para integrar la inteligencia artificial (IA) y optimizar operaciones. En un comunicado publicado en X, Dorsey explicó la decisión con una visión disruptiva que sorprendió a inversores y analistas. “Los sistemas de IA han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa. Un equipo significativamente más pequeño usando estas herramientas puede hacer más y mejor”, afirmó el empresario, conocido por su rol en proyectos como Bluesky –una red social alternativa que impulsó hasta 2024– y por su liderazgo en la era de las fintech. Dorsey optó por “un único recorte, profundo, en lugar de despidos graduales”, con el fin de “dar espacio a la compañía para crecer sin reaccionar constantemente a la presión del mercado”. La mayoría de los despidos se completarán en el primer semestre de 2026, generando gastos de reestructuración estimados entre 450 y 500 millones de dólares. El mercado respondió con entusiasmo: las acciones de Block escalaron más del 25% en operaciones postmercado. Block había reportado ingresos de 6.250 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, superando previsiones, lo que refuerza que esta movida no responde a problemas financieros. “Preferiría llegar allí de forma honesta y por nuestros propios términos que ser forzados a hacerlo de manera reactiva”, acotó Dorsey. La estrategia busca formar “equipos más pequeños y altamente capacitados, utilizando la IA para automatizar tareas y acelerar operaciones”. Analistas citados por medios estadounidenses describieron la medida como un “momento seminal” en el mundo corporativo impulsado por IA. La reacción positiva del mercado refleja “expectativas de márgenes más altos en 2026 gracias a reducciones de plantilla”, según expertos. Dorsey, pionero en redes sociales desde la fundación de Twitter en 2006, posiciona así a Block como vanguardia en la transformación tecnológica. Esta no es la primera reestructuración agresiva de Dorsey, pero sí la más ambiciosa en su apuesta por la IA, alineada con tendencias globales donde herramientas como modelos de lenguaje avanzados y automatización redefinen la productividad laboral.