El viaje en tren que inspiró la creación de la red social que ya usan 1000 M de personas

Tiene más de 1900 millones de usuarios mensuales activos en 150 países. Entre sus múltiples oficinas alrededor del mundo emplea a 110.000 personas y el año pasado registró ingresos por u$s 58.000 millones. TikTok es una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes y adolescentes y su dueña, ByteDance, es la artífice detrás de este boom.

Si bien la plataforma de videos cortos es su buque insignia, la compañía de origen chino cuenta con varias aplicaciones para diversos verticales. Su potencia, aseguran, pasa por el trabajo de su algoritmo que vuelve adictiva su sección de exploración al recomendar de manera puntillosa el tipo de contenido según las preferencias del usuario.

La historia de TikTok está marcada por la experiencia de dos jóvenes emprendedores chinos cuyos caminos se cruzaron en 2017.

El nacimiento de ByteDance

Zhang Yiming es actualmente una de las 25 personas más ricas del mundo con una fortuna de u$s 44.500 millones, según Bloomberg, y ostenta el segundo puesto en China. Con solo 39 años, este ingeniero en software logró transformarse en uno de los empresarios más relevantes del mercado asiático y mundial y el punto clave, asegura, fue haber comprendido la importancia de "una buena venta" para construir un negocio.

Zhang Yiming, fundador y hasta 2021 CEO de ByteDance

Luego de graduarse en la Universidad Nankai ingresó como ingeniero en la startup Kuxun, una plataforma de reservas para viajes. Ahí empezó como un simple empleado, pero en su segundo año ya lideraba el equipo de back-end con 50 personas a su cargo.

En 2009 decidió iniciar su camino emprendedor como fundador de 99fang , un sitio para buscar propiedades, sin embargo este proyecto solo tuvo tres años de vida. Esto no significaba que su espíritu entrepreneur se hubiera apagado. En ese momento nació ByteDance con un propósito particular: el mundo de las noticias.

El agregador de noticias Toutiao fue el primer producto de la empresa

El primer producto de su novel compañía fue Toutiao, un agregador de noticias que recomendaría artículos utilizando inteligencia artificial . Rápidamente esta app ganó popularidad en el mercado chino con 13 millones de usuarios diarios y Zhang decidió explorar otros verticales. Así fue como en 2016 lanzó Douyin, una plataforma para compartir videos cortos .

La app para los adolescentes

Del otro lado estaba Alex Zhu, un ingeniero civil chino cuyas primeras armas en el mundo laboral fueron como empleado de WebEx, una firma de software para videoconferencias. Después de dos años ahí pasó a trabajar en la filial de Shanghái de SAP. En 2013, junto a su socio Luyu Yang, creó Cicada , una aplicación de videos cortos enfocados en educación. "El día que la lanzamos al mercado nos dimos cuenta de que nunca iba a despegar ", le confesó Zhu a Business Insider.

Con el dinero que le quedaba de sus inversores decidió pensar una nueva idea. Al mismo tiempo tomó un proyecto de Microsoft en 2014 y durante uno de sus viajes entre San Francisco y Mountain View encontró la inspiración que necesitaba. Ahí vio a un grupo de adolescentes con sus smartphones, la mitad de ellos escuchaban música y el resto sacaban fotos y las editaban con una app.

Alex Zhu creó musical.ly y se la vendió a ByteDance por u$s 800 millones

Con ese nicho en mente se propuso crear una plataforma que combinara ambos segmentos y así nació Musical.ly, una app para crear videos de 15 segundos de lip-sync . Tras su debut en China la marca llegó al mercado estadounidense y pronto consiguió una amplia base de fanáticos. Entonces se produjo la fusión.

El momento de TikTok

Desde mayo de 2017 ByteDance había emprendido la expansión de Douyin fuera de China y para esto habían adoptado el nombre de TikTok. Zhang observó con interés el crecimiento de Musical.ly en el mercado norteamericano y desembolsó u$s 800 millones para quedarse con la compañía .

En 2018 Musical.ly se fusionó con TikTok y desapareció como marca. Zhu asumió el cargo de vicepresidente senior durante la transición. En tanto, Zhang ejerció como director ejecutivo de ByteDance hasta su salida en 2021.

La app de videos cortos se volvió furor durante la pandemia

Hoy Tiktok es una de las principales redes sociales entre los jóvenes, aunque durante la pandemia también se hizo un lugar entre el público adulto. Tiene oficinas en Nueva York, Londres, París, Berlín y Singapur y en 2021 reunió a más de 1000 millones de usuarios alrededor del mundo.

Sin embargo, su crecimiento no estuvo exento de polémicas. Algunos países, como Estados Unidos, intentaron prohibir la app bajo el argumento de que recolectaba información sensible sobre sus usuarios y que esta podía ser utilizada para espionaje. El expresidente Trump aseguró que la sacaría de los stores si no vendía su operación estadounidense a una empresa local, pero esto no continuó bajo la administración de Joe Biden.