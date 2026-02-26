El desplazamiento laboral vinculado a la adopción de inteligencia artificial comenzó a reflejarse con mayor claridad en enero en Estados Unidos, en un entorno donde la economía mantiene resiliencia en los indicadores macro, pero con señales de enfriamiento en el mercado laboral y en la confianza del consumidor, advirtió Valmex. Durante la presentación de Perspectivas 2026, Gerónimo Ugarte, economista en jefe de la institución, señaló que los despidos asociados a procesos de automatización e IA representaron 7% del total en enero, por encima del 6.2% observado en 2025. Aunque el incremento muestra una posible tendencia, el especialista descartó que se trate de un ajuste recesivo. “El mercado laboral sigue estable, pero con señales de enfriamiento”, explicó. Agregó que el fenómeno responde más a una reconfiguración productiva que a un deterioro cíclico: los avances tecnológicos están modificando procesos y reduciendo la necesidad de mano de obra en ciertos sectores. Para Valmex, la inversión en inteligencia artificial ha tenido hasta ahora un efecto neutral o incluso levemente desinflacionario, derivado de ganancias en productividad. No obstante, el fuerte gasto de capital en infraestructura tecnológica —particularmente en centros de datos y demanda energética— podría generar presiones de corto plazo. “Si hay cuellos de botella en energía o en semiconductores, definitivamente habrá presión en los precios de bienes y servicios tecnológicos”, mencionó Ugarte. A mediano plazo, el escenario base de la institución contempla que la automatización reduzca costos marginales y modere presiones inflacionarias estructurales. En el caso de México, el foco está en la inversión. La incertidumbre en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las declaraciones desde Washington han llevado a empresas a postergar proyectos hasta contar con mayor claridad regulatoria. Valmex estima que la estabilidad comercial podría consolidarse hasta inicios de 2027. “Creemos que la estabilidad va a venir más en términos comerciales hasta inicios de 2027, cuando el proceso esté bastante más avanzado”, señaló el economista. En el contexto de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump, la firma considera que México mantiene una posición defensiva. Cerca del 90% de las exportaciones mexicanas están protegidas bajo el T-MEC, lo que acota el impacto relativo frente a otras economías. Una muestra de esa posición relativa es el desempeño del peso mexicano, que ha mostrado estabilidad pese al entorno de volatilidad global. Al tratarse de medidas arancelarias generalizadas, México no perdería competitividad relativa frente a otros países. Sin embargo, el tipo de cambio permanece sensible a la trayectoria del dólar, al frente fiscal en Estados Unidos y a episodios de aversión al riesgo.