IA, Bitcoin y datos: MicroStrategy presentó su estrategia para empresas en la Argentina

La empresa MicroStrategy realizó esta semana su evento "MicroStrategy World: Buenos Aires Edition", en el que presentó sus soluciones corporativas y su estrategia basada en la adopción de inteligencia artificial y Bitcoin.

Phong Le, presidente y CEO de MicroStrategy, estuvo en Buenos Aires y brindó su keynote "Let the Data Lifeblood Flow & Bitcoin for Corporations and Government". En su presentación, ofreció una visión innovadora sobre el futuro de la analítica de datos y la inteligencia artificial, además de profundizar en las últimas novedades sobre Bitcoin, destacando el impacto transformador que estos avances tendrán en la región.

Inteligencia Artificial: el futuro de la toma de decisiones

MicroStrategy ve la inteligencia artificial (IA) como una herramienta transformadora para el análisis de datos y la toma de decisiones. Su estrategia se centra en la personalización de la información y la reducción del "estupor del Big Data".

Phong Le explicó: "Estamos tomando un enfoque único en IA. Si podemos usarla para llegar a tu computadora o tu teléfono, pero sólo con la información relevante que realmente necesitás, basada en tu trabajo, basada en día, creo que eso es enorme".

La empresa está desarrollando lo que llaman "Streaming Intelligence", un concepto que utiliza IA para proporcionar información personalizada y relevante a cada usuario. El ejecutivo describe: "Esto es una cosa muy nueva, no es BI, no es DSS, es probablemente más cercano a DSS, pero es una cosa muy nueva que trae todo junto".

MicroStrategy también enfatiza la importancia de implementar soluciones de IA de manera segura y confiable.

En este sentido, la compañia presentó Auto Bot, una solución innovadora de IA que proporciona información más profunda en segundos en lenguaje natural, permitiendo la democratización del uso de la analítica de datos.

Phong Le, CEO de MicroStrategy.

Análisis de datos: evolución de la Inteligencia de Negocios

MicroStrategy ha sido un actor clave en la evolución de la inteligencia de negocios (Business Intelligence) y el análisis de datos. Su estrategia actual incluye un enfoque renovado de los Sistemas de Apoyo a la Decisión (DSS) con el aporte, como se señaló más arriba, de la inteligencia artificial.

La innovación continua es un pilar fundamental de la estrategia de MicroStrategy. La empresa se enorgullece de mantenerse independiente y enfocada en crear la mejor tecnología posible. En este sentido, Phong afirmó: "Somos tecnólogos. No soy un capitalista intentando ganar tanto dinero como pueda. Estamos tratando de crear la mejor tecnología posible. Y creo que si creás la mejor tecnología posible, el dinero vendrá".

MicroStrategy también reconoce que los clientes actuales son más exigentes y conocedores. Al respecto, desde la compañía indicaron: "Los desafíos que hay ahora son los clientes mucho más sofisticados. Eso es lo que te eleva la vara".

Bitcoin: una elección estratégica

MicroStrategy hizo del Bitcoin una parte integral de su estrategia corporativa. La empresa fue una de las primeras en adoptar la criptomoneda como reserva de valor, marcando un punto de inflexión en la percepción corporativa de este activo digital.

Phong Le explicó la visión a largo plazo de la empresa sobre Bitcoin: "El problema con el oro es que no puedo llevar el oro alrededor, en barras, no se puede dividir tanto el oro. Y si quiero enviar el oro de una persona a otra, no es fácil. Así que ahora hemos creado una forma que es mejor que el oro".

Desde una perspectiva geopolítica, MicroStrategy considera que el Bitcoin podría desempeñar un papel crucial en el panorama financiero global. El ejecutivo argumenta: "Geopolíticamente, si querés ser el país más poderoso o relevante, tenés dólares estadounidenses, tenés oro y deberías tener Bitcoin".

El CEO de MicroStrategy indicó que Bitcoin es lo que hoy en día puede amenazar la supremacía del dólar estadounidense. Y analizó que por esa misma razón tanto los EE.UU. como otros estados adoptarán Bitcoin. ¿Por qué? "Si encontrás algo que te amenaza, en lugar de luchar deberías tenerlo", sostuvo Phong Le.

De esta manera MicroStrategy está navegando el cambiante panorama tecnológico con un enfoque innovador que se adapta a las necesidades de sus clientes actuales pero que también incluye una visión a largo plazo que abarca desde la inteligencia artificial avanzada hasta la adopción de activos digitales.