Lanzan el smartphone más esperado del mundo, y se fabricará en la Argentina

Motorola, la firma de móviles perteneciente a Lenovo, viene desarrollando una ambiciosa estrategia de crecimiento en los últimos seis años, con éxito creciente y varias particularidades. Una de ellas, es que América latina, y dentro de la región, la Argentina son piezas principales de su mercado.

La Argentina es "la joya" de Motorola en el segmento Premium: ¿por qué la venta creció 4 veces en un año?

La firma viene teniendo un crecimiento sorprendente, que la lleva a tener actualmente 38% del mercado argentino de smartphones. Motorola está a punto de quedarse con el liderazgo, que ya alcanzó temporalmente algunos trimestres atrás ante su competidor más cercano, Samsung. La Argentina es el 8% del mercado global de Motorola.

Parte de la estrategia que ha seguido es la de segmentación de mercado con una oferta de calidad en tres categorías, que está a punto de hacer nacer una cuarta. La serie de entrada es la E; le sigue la G, que apunta a un mercado medio que demanda altas prestaciones; y finalizaba con la línea premium Edge.

En México, donde a partir de mañana saldrá en preventa, los precios oscilarán entre un poco menos de u$s 1000 para el modelo superior Razr 40 ultra y de u$s 650 para el compacto Razr 40.

Pero ahora, en forma simultánea con todo el mundo, Motorola reveló su nueva familia Razr, consistente en dos equipos de alta gama "foldable", es decir plegable. Es la cuarta versión de este segmento, que comenzó a desarrollar, con distinto grado de éxito desde 2019, ante una competencia que también le pisa los talones.

Los Razr son equipos plegables, que evocan con un toque de nostalgia a su Razr de 2004, un éxito para la compañía, que desde entonces pasó por las manos de Google, hasta que en 2018 fue adquirida por Lenovo.

Esta nueva familia de alta gama coexistirá con los smartphone Edge. Motorola apuesta al resurgimiento de este mercado. Sus estimaciones son que crecerá hasta 2024 a 45 millones la demanda global por foldables.

En este caso, el lanzamiento que se realizó en Brooklyn, Nueva York, con la presencia del CEO global de Motorola, Sergio Buniac, muestra prestaciones totalmente originales. La estrella, la pantalla frontal del aparato plegado, de 3,6 pulgadas, desde donde puede operarse completamente desde la palma de la mano.

Aunque el lanzamiento es global, los equipos recién saldrán a la venta en algunas semanas. Se calcula que en poco más de un mes, aproximadamente, estarán disponibles en los retailers y operadoras de la Argentina.

Generación argentina

Una de las novedades para el mercado argentino es que estos equipos se fabricarán en Tierra del Fuego. Eso es fruto del acuerdo que Motorola tiene desde 2000 con la fabricante NewSan.

Para poder fabricarlos en el país, se desplegó una inversión de unos u$s 1 millón en dos nuevas líneas de producción en Ushuaia.

Por estos días comienza la fabricación, para lo cual la adaptación del esquema de compra con yuanes ha sido vital para la fabricante.

Germán Greco, gerente general de Motorola para la Argentina.

Uno de los ejes de la industrialización será un estricto control de calidad, superior al de otras líneas, confió Germán Greco, gerente general de Motorola para la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Tanto es así, que para fortalecer la estrategia, Motorola ampliará los servicios posventa que ya puso en marcha con los últimos Edge.

Mercado

Ahora, apunta al mercado superior al premium con equipos que, plegados, tienen dimensiones de 3,6 pulgadas. En su versión Razr 40 ultra, de mayor gama, tiene una pantalla frontal que ocupa toda la superficie de su caras, y que al abrirse despliega una de 6,9''.

El Razr 40 tendrá prácticamente las mismas prestaciones, con la diferencia de que este modelo no tendrá pantalla frontal completa, sino un display donde se podrán ver aplicaciones y acceso a información, pero limitado a una parte de su superficie.

El ultra

El nuevo plegable tope de gama de Motorola es el smartphone más delgado de la categoría. Opera bajo la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1, una batería eficiente y la pantalla externa más grande de todos los teléfonos plegables.

Entre otros detalles sobresalientes del modelo, ofrece el acceso a la mayoría de las aplicaciones desde la pantalla frontal, que por diseño se puede manejar en la palma de la mano.

El diseño del equipo que permite mantenerlo flexible dotándolo de una base que permite operar con la pantalla frontal, habilita a múltiples posibilidades al actuar como un trípode.

Se puede utilizar para capturar imágenes, videos o grabar con manos libres, hacer videollamadas.

El panel Aplicaciones permite acceder a casi cualquier aplicación, como Google Maps o Google Wallet, directamente desde la pantalla externa. Google News, el tiempo, contactos, Spotify, que adaptó especialmente una versión para este equipo.

Una de las ventajas es la posibilidad de adaptación de diseños de fondos de pantalla y una gama de estilos del reloj de la pantalla frontal, así como de las pantallas de inicio.

Cámaras

El Razr 40 ultra tiene un sensor de cámara principal de 12MP con PDAF de doble píxel instantáneo; objetivo con apertura de f/1,5. Trae el sistema OIS para estabilización de cámara.

A diferencia de otros modelos, la pantalla externa permite utilizar la cámara principal para selfies, o para mostrar vista previa de las tomas. La pantalla "secundaria", de 32 MP también puede utilizarse videollamadas, o mantener las manos libres plegando el teléfono en la vista ideal para la selfie perfecta, aseguran en Motorola.

También trae una lente de 13MP ultrawide + macro vision que permite tomas de gran angular, que triplica el alcance de las lentes estándar.

Diseño plegable

Al plegarlo, el teléfono se dobla completamente por la mitad. Para lograr una imagen perfecta en la pantalla principal al desplegar el equipo, los técnicos de Motorola presentaron una bisagra tipo gota. En comparación con otros plegables del mercado, el razr 40 ultra es el más delgado cuando está cerrado.

Tiene un sistema de bisagras combinado con Ultra Thin Glass hace que esta pantalla sea más suave y casi sin pliegues cuando se abre, lo que da como resultado un aspecto impecable y un tacto suave.

En Motorola afirman que el sistema resistió pruebas consistentes en más de 400.000 aperturas y cierres, equivalentes a las que un usuario normal realizaría en más de 20 años.

La versión ultra se presenta en tres colores. Una con el diseño exclusivo de Pantone Viva Magenta, que tiene en la cubierta exterior cuero vegano. Las otras dos, en un vidrio especial, en negro infinito y celeste glaciar.

Motorola incluyí una batería de larga duración más grande que la de la generación anterior, que admite carga ultrarrápida TurboPower de 33W y carga inalámbrica.

Razr 40

El consumidor moderno de razr busca una experiencia de smartphone equilibrada, por eso Motorola presenta también el motorola razr 40. Este dispositivo se ha creado para quienes marcan tendencia, para aquellos que les gusta destacarse entre la multitud, pero también para los minimalistas digitales que quieren desconectar y retomar el control de su dispositivo.

El nuevo razr 40 incorpora una pantalla externa más compacta con todas las características de un smartphone de gama alta, a la vez que mantiene la misma pantalla interna increíblemente fluida y vívida, la misma bisagra en forma de lágrima y el mismo diseño icónico que el razr 40 ultra

A diferencia del razr 40 ultra, esta versión de la familia tiene una pantalla externa más pequeña. Y, con una sorpresa, la cámara principal es de una potencia superior al modelo top de la familia: 64 MP y la frontal de 32 MP

Viene con Android 13 y El motorola razr 40 ultra y motorola razr 40 llegarán a mercados seleccionados de América latina en las próximas semanas. Estén atentos a más información.