Google pone fin a la era de la PC: cómo es su nuevo invento que lo cambia todo

El gigante tecnológico Google está a punto de dar un golpe de timón en el mundo de la tecnología personal. La compañía ha comenzado a probar un modo escritorio nativo en Android que promete transformar cualquier teléfono en una computadora de escritorio completa al conectarlo a una pantalla externa. Esta innovación, inspirada en soluciones previas como Samsung DeX, podría marcar el principio del fin para la tradicional PC tal como la conocemos.

La clave de esta nueva función que Google trae a Android reside en su sencillez y potencia. Basta un cable USB-C a HDMI y un monitor para que el teléfono despliegue una interfaz completamente rediseñada: barra de tareas inferior, cajón de aplicaciones, ventanas flotantes y soporte para teclado y ratón, todo gestionado desde el propio móvil.

Así funciona el nuevo escritorio de Android

La novedad fue revelada en una versión beta de Android que evaluó el portal especializado Android Authority. La experiencia se asemeja a la de Windows o macOS, permitiendo abrir varias aplicaciones a la vez, moverlas, redimensionarlas y trabajar en multitarea real, algo hasta ahora reservado a las computadoras convencionales.

El modo escritorio de Google no solo replica la funcionalidad de una PC, sino que la lleva un paso más allá. Permite arrastrar y soltar archivos entre aplicaciones, trabajar con varias ventanas simultáneas y acceder a todas las herramientas del teléfono en un entorno pensado para la productividad. Además, al estar integrado en el núcleo de Android, esta función no quedará limitada a modelos específicos, sino que se espera que llegue a una amplia gama de dispositivos en futuras versiones del sistema operativo.

El nuevo escritorio de Android para pantallas externas. Fuente: Android Authority.

Se despide la PC, gracias al invento de Google

El impacto potencial de esta innovación es enorme. Para millones de usuarios, el smartphone podría convertirse en el único dispositivo necesario para trabajar, estudiar o crear contenido. Ya no haría falta llevar una notebook: con solo un celular y una pantalla, cualquier espacio se transforma en una oficina digital completa. Esta visión se alinea con la tendencia global hacia la movilidad y la simplificación del hardware personal.

Aunque el modo escritorio de Google aún está en fase de desarrollo y se prevé que su lanzamiento definitivo llegue con Android 17, las primeras pruebas en dispositivos Pixel ya muestran un futuro donde la frontera entre móvil y PC se desvanece. Si la apuesta de Google se consolida, podríamos estar presenciando el inicio de una nueva era: la del teléfono como centro absoluto de la vida digital, decretando el ocaso de la PC tradicional.