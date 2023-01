El truco para organizar los mails y que queden ordenados para siempre

Las casillas de correo electrónico suelen ser un problema. Por la cantidad de correos de todo tipo que llegan, es difícil que mantengan un orden y, por lo tanto, a a medida que pasa el tiempo se vuelven más complejas de usar. Uno de los gestores de correo más usados es Gmail y hay 5 trucos que pueden ayudar a mantener la bandeja de entrada organizada y de forma personalizada .

Entre las funciones que permiten ganar tiempo y organización aparecen el etiquetado de mails, el archivado de mails viejos y la posibilidad de silenciar algunas carpetas.

Usando estos trucos se puede ahorrar tiempo en toda la gestión de los correos electrónicos de Gmail .

Cómo organizar los mails en Gmail

Archivar correos electrónicos de forma masiva

Cuando llegan muchos mails de una misma persona, es posible archivarlos todos a la vez. Para activar esta función, hay que buscar la dirección de correo electrónico del remitente, luego tildar la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar todos los correos electrónicos y presionar "Archivar" .

Ahora, los nuevos mails no se van a ver en la bandeja de "Recibidos", pero no se van a borrar. También se puede desplegar la flecha contigua a la casilla de tilde para seleccionar solo los correos electrónicos leídos, no leídos, destacados o no destacados . Los mensajes luego se pueden leer buscando directamente el nombre de quien lo envío o el correo electrónico.

Agrupar correos electrónicos en carpetas

Otra opción es usar los filtros de Gmail parar formar reglas y acciones para los mails que llegan. Esta función permite automática ordenar los correos identificados al recibirlos y guardarlos con una etiqueta específica . Para configurarlo en el cuadro de búsqueda al escribir algún remitente particular o alguna palabra clave, clickear en opciones de búsqueda y seleccionar "Crear Filtro" .

Silenciar los mails