El fabricante de televisores y celulares Samsung ofrece un plan de canje para que sus clientes puedan renovar equipos tecnológicos comoSmart TV, tablets, notebooks, entre otros.

En esta ocasión, ofrecen una promoción en donde se puede entregar una TV usada como parte de pago de una nueva, lo que implica un importante ahorro.

Los clientes que deseen utilizar la promoción podrán entregar un equipo como parte de pago. Se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la tienda online de Samsung Argentina mediante este link

Elegir el televisor a comprar

En al apartado, seleccionar que se va a entregar como parte de pago. Elegir el estado de funcionamiento del equipo que se entrega

Realizar la compra y pagar

Cuando se reciba el pedido, un asesor de Samsung se contactará para avanzar con el proceso de entrega

Siempre y cuando el estado del electrodoméstico coincida con lo declarado, se recibirá una bonificación en el medio usado para la compra en un plazo de entre 10 y 15 días.

En qué estado debe estar el televisor para acceder a la máxima bonificación

Para que un televisor sirva como parte de pago, debe estar en correcto estado y funcionar bien. En específico, Samsung explica que deberá, al menos, encender y apagar.

Sin embargo, algunos modelos podrán ser tomados en cuenta incluso si la pantalla está rota. En caso tener fallas evidentes, el beneficio podrá ser menor.