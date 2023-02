Apps anti Netflix: dónde ver miles de series y películas gratis y sin riesgo

Si bien Netflix se consagra como la plataforma de streaming preferida a nivel mundial, la competencia en este rubro se equipara cada vez más tras los recientes anuncios de aumentos en las suscripciones y la decisión que tomó la megaempresa de eliminar las cuentas compartidas.

En la lucha por la atención de los usuarios, surgieron alternativas gratuitas y cargadas de contenidos, que se posicionan como grandes rivales de Netflix. A continuación, repasaremos algunas de estas propuestas.

Series y películas gratis: Pluto TV

La plataforma Pluto TV cobró especial relevancia tras el lanzamiento de Gran Hermano 2022. Sin embargo, esta aplicación de streaming ya funcionaba tiempo antes de transmitir el reality más famoso de Argentina y hasta el día de hoy ofrece contenidos 100% gratuitos.

Se trata de una aplicación tipo FAST (‘free ad-supported streaming televisión'), ya que ofrece series y películas sin costo, pero con la obligación de pasar alguna publicidad durante, antes o después de la transmisión.

Pluto ofrece tanto la posibilidad de ver TV en vivo, con más de 100 canales disponibles, como también ver contenidos on demand; es decir, sin la necesidad de sincronizar a un día y horario específico. Su servicio incluye producciones de anime, cine, deportes, entretenimiento, entre muchas otras.

SERIES Y PELÍCULAS GRATIS: CINE AR

Otra alternativa similar a Pluto TV es Cine.Ar, la plataforma de streaming que alberga producciones nacionales únicamente. La mayor parte de su contenido cuenta con el soporte financiero del INCAA, la entidad gubernamental creadora de la plataforma.

El sitio goza de un amplio catálogo, que va desde las cintas más viejas, hasta las mas nuevas. Todas ellas pueden disfrutarse cuando quieras y desde donde quieras. Además, cabe recordar que la aplicación es compatible tanto para iOS como para Android.

SERIES Y PELÍCULAS GRATIS: POPCORNFLIX

Finalmente, Popcornflix también se presenta como una propuesta interesante, ya que ofrece cientos de series y películas internacionales; principalmente de Estados Unidos, puesto que es el lugar de origen de la aplicación.

La plataforma es propiedad de la subsidiaria Screen Media Ventures de Chicken Soup for the Soul Entertainment. El único problema es que no está directamente habilitada en Argentina, por lo que sólo se puede acceder a ella mediante un VPN.